ভোলার সাব রেজিস্টার ইউনুসের স্ত্রীর ১৫ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

আয়ের উৎস না থাকার পরও বিপুল অস্থাবর সম্পদ থাকায় ভোলা সদরের সাব রেজিস্ট্রার মো. ইউনুসের স্ত্রী রেজওয়ানা আফরিনের ১৫টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব হিসাবে ৯৭ লাখ ৫৬ হাজার ১৩৭ টাকা আছে।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে উপ-সহকারী পরিচালক মো. ইমরান আকন অবরুদ্ধের আবেদন করেন।
দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ঘুষ নেওয়ার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। অভিযোগটি অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
অনুসন্ধান পর্যালোচনায় তার স্ত্রী রেজওয়ানা আফরিনের নামে বিপুল পরিমাণ অস্থাবর সম্পদের খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু অনুসন্ধানকালে রেজওয়ানা আফরিনের কোনও আয়ের উৎস পাওয়া যায়নি। গোপন সূত্রে জানা যায়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মোহাম্মাদ ইউনুস এবং স্ত্রী রেজওয়ানা আফরিনের অস্থাবর সম্পত্তিগুলো অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার প্রচেষ্টা করছেন। অস্থাবর সম্পত্তিগুলো হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়ে গেলে রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতির কারণ রয়েছে। সুতরাং রেজওয়ানা আফরিনের নিজ নামে অর্জিত অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধকরণ করা প্রয়োজন।