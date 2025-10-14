X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৭আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৭
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা

রাজধানীর মিরপুর রূপনগরে কসমি ফর্মা নামে একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুই জন দগ্ধ হয়েছেন। পরে তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। 

দগ্ধরা হলেন— মো. সুরুজ (৩০) ও মো. মামুন (৩০)। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে তাদের হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। 

বিষয়টি নিশ্চিত করেন জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘দগ্ধদের মধ্যে একজনের শরীরে দুই শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।’ 

এর আগে সকালে সাড়ে ১১টার দিকে রূপনগর আবাসিকের শিয়ালবাড়িতে সরদার গার্মেন্টস ও কসমি ফার্মা নামে দুটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরে ১১টার ৫৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের প্রথম দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এরপর একে একে আরও ছয়টি ইউনিট যোগ দেয়। 

সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত (দুপুর আড়াইটা) আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস সদর দফতরের ডিউটি অফিসার লিমা খানম। 

তিনি জানান, এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ চলছে। কারখানা দুটিতে রাসায়নিক দ্রব্য থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে। এছাড়া আশেপাশের ঘিঞ্জি পরিবেশ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। 

/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
রাজধানীঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিসজাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট
সম্পর্কিত
জামায়াতের মানববন্ধন ঘিরে রাজধানীতে তীব্র যানজট
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ সংশোধনের দাবিসায়েন্সল্যাব মোড়ে অবরোধ ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীদের
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
সর্বশেষ খবর
রূপগঞ্জে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার
রূপগঞ্জে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার
গাজায় স্থায়ী শান্তি ও পুনর্গঠনের পথ এখনও দুর্গম
গাজায় স্থায়ী শান্তি ও পুনর্গঠনের পথ এখনও দুর্গম
এনসিপিকে প্রতীক বেছে নেওয়ার সময় বেঁধে দিলো ইসি
এনসিপিকে প্রতীক বেছে নেওয়ার সময় বেঁধে দিলো ইসি
জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৭ দাবিতে জাগপার মানববন্ধন
জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৭ দাবিতে জাগপার মানববন্ধন
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media