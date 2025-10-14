রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ২

রাজধানীর মিরপুর রূপনগরে কসমি ফর্মা নামে একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুই জন দগ্ধ হয়েছেন। পরে তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।
দগ্ধরা হলেন— মো. সুরুজ (৩০) ও মো. মামুন (৩০)। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে তাদের হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘দগ্ধদের মধ্যে একজনের শরীরে দুই শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।’
এর আগে সকালে সাড়ে ১১টার দিকে রূপনগর আবাসিকের শিয়ালবাড়িতে সরদার গার্মেন্টস ও কসমি ফার্মা নামে দুটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরে ১১টার ৫৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের প্রথম দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এরপর একে একে আরও ছয়টি ইউনিট যোগ দেয়।
সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত (দুপুর আড়াইটা) আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস সদর দফতরের ডিউটি অফিসার লিমা খানম।
তিনি জানান, এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ চলছে। কারখানা দুটিতে রাসায়নিক দ্রব্য থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে। এছাড়া আশেপাশের ঘিঞ্জি পরিবেশ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে।