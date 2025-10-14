বায়োমেট্রিক তথ্য না দিলে দেশে ফেরত পাঠাবে মালদ্বীপ সরকার: হাইকমিশন

বায়োমেট্রিক তথ্য জমা দেওয়ার জন্য প্রবাসীদের সতর্ক করেছে মালদ্বীপের বাংলাদেশ হাইকমিশন। আগামি ১৫ নভেম্বরের মধ্যে তথ্য না দিলে দেশে ফেরত পাঠাবে মালদ্বীপ সরকার।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে হাইকমিশন জানায়, মালদ্বীপে অবস্থানরত সব প্রবাসী বাংলাদেশীকে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যেসব প্রবাসী এখন পর্যন্ত বায়োমেট্রিক তথ্য মালদ্বীপ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেননি, তাদের অবশ্যই আগামী ১৫ নভেম্বরের আগেই মালেতে এনসিআইটি ভবনে গিয়ে বায়োমেট্রিক তথ্য নিবন্ধন করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে বায়োমেট্রিক তথ্য জমা না দিলে তাদের ডিপোর্ট (নির্বাসন) করা হবে।
সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ হাইকমিশন।