বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
২৭ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এলো মিরপুরের আগুন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩০আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩০
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

রাজধানীর মিরপুরের শাহ আলম কেমিক্যাল নামের রাসায়নিক গোডাউনে গোডাউনের আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর ২টা ২০ মিনিটে কেমিক্যাল আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী। এর মাধ্যমে প্রায় ২৭ ঘণ্টা পর নিভলো ভয়াবহ এই আগুন।

বিকাল সাড়ে চারটার দিকে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ‘মঙ্গলবার বেলা ১১টা ৪০ মিনিট থেকে আমরা অগ্নি নির্বাপণ কার্যক্রম শুরু করেছি। গার্মেন্টস অংশের আগুন কালই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কেমিক্যালের যে গোডাউন তার আগুন আমরা আজ ২টা ২০ মিনিটে নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘কেমিক্যাল গোডাউনে প্রায় ছয়-সাত ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য রয়েছে। রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রা এখনও আমরা যাচাই-বাছাই করতে পারিনি, পুরা গোডাউন ভরা কেমিক্যাল। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য আমরা ধাপে ধাপে বের করছি। পানি দিয়ে ফায়ারফ্লোর ফ্লাট করে এটাকে আমরা বের করছি। এটা সময়সাপেক্ষ একটি বিষয়, আমরা সিস্টেমেটিক কাজ করছি।’

এর আগে, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুরের শিয়ালবাড়ি এলাকার কেমিক্যাল গোডাউনটি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশেই অবস্থিত একটি গার্মেন্টস কারখানায়। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি স্বজনদের।

অগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিসমিরপুরে আগুন
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media