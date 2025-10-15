X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আগুনে পুড়ে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় বিচারের দাবি জানিয়েছে টাফ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫০আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫০
কেমিক্যাল গোডাউন থেকে গার্মেন্টস কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে আগুন

রাজধানীর মিরপুর রুপনগরের শিয়ালবাড়িতে এমএস আলম ট্রেডিংয়ের কেমিক্যাল গোডাউন ও আরঅন পোশাক কারখানায় আগুনে পুড়ে ১৬ জন শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনায় বিচারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (টাফ)।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) টাফের সভাপতি ফয়জুল হাকিম ও সাধারণ সম্পাদক আমীর আব্বাস এক বিবৃতিতে এই দাবি জানান।

এতে নেতারা বলেন, গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে আগুনে পুড়ে ভবন ধ্বসে শত শত শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে আসলেও রাষ্ট্র-সরকার কর্মস্থলে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা আজও নিশ্চিত করতে পারেনি। কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়ে আছে।

এইভাবে শ্রমিকদের মৃত্যু কোনও ট্র‍্যাজডি বা দুর্ঘটনা নয়। চরম মুনাফালোভী ব্যবসায়ী, বর্বর গার্মেন্টস মালিক আর রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চরম গাফিলতির এক দৃষ্টান্ত মাত্র। এটা আসলে শ্রমিক গণহত্যা ছাড়া কিছু নয়।

বিবৃতিতে নিহত প্রতি শ্রমিক পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ও আহতদের বিনামূল্যে সুচিকিৎসার জোর দাবি জানিয়ে কেমিক্যাল ব্যবসায়ী, পোশাক কারখানার মালিক ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

/এএইচএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীবিচার দাবিঅগ্নিকাণ্ড
সম্পর্কিত
চট্টগ্রামে বহুতল ভবনে আগুন
কারখানায় ভয়াবহ দুর্ঘটনাগুলো ঠেকানো যেতো?
মিরপুরে আগুন: ৫০০ গজের মধ্যে আরও ৩ কেমিক্যাল গোডাউন
সর্বশেষ খবর
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দেশের পর্দায় মানবতা বনাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বন্দ্ব
দেশের পর্দায় মানবতা বনাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বন্দ্ব
চাকসুর দুই হলের ফল ঘোষণা, ভিপি-এজিএস পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসুর দুই হলের ফল ঘোষণা, ভিপি-এজিএস পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে মুখোমুখি অবস্থানে বিএনপি-ছাত্রদল ও জামায়াত-ছাত্রশিবির
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে মুখোমুখি অবস্থানে বিএনপি-ছাত্রদল ও জামায়াত-ছাত্রশিবির
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
গ্রাহকের শত কোটি টাকা হাতিয়ে উধাও ‘ফ্লাই ফার ইন্টারন্যাশনাল’
গ্রাহকের শত কোটি টাকা হাতিয়ে উধাও ‘ফ্লাই ফার ইন্টারন্যাশনাল’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media