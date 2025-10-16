X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
রবিবার থেকে বাড়ছে মেট্রোরেল চলাচলের সময়

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৫আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:১৫
মেট্রোরেল (ফাইল ছবি)

রাজধানীবাসীর স্বস্তির গণপরিবহন মেট্রোরেল চলাচলের সময় এক ঘণ্টা বাড়ছে। আগামী রবিবার (১৯ অক্টোবর) থেকে এ বাড়তি সময়ে চলাচল শুরু হবে। এছাড়া আগামী মাসের মাঝামাঝি থেকে মেট্রোরেলের ট্রিপের সংখ্যা বাড়ানো হবে। ট্রিপ বাড়লে দুই ট্রেনের মধ্যে বিরতি অন্তত দুই মিনিট কমে যাবে

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) উপ-সচিব জাহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)।

জাহিদুল ইসলাম  জানান, যাত্রীদের চাহিদা বিবেচনা করে ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৬(এমআরটি লাইন-৬) এর চলাচলের সময় এবং ট্রিপের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দিনের প্রথম ট্রেনটি উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে সকাল ৭টা ১০ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং শেষ ট্রেনটি রাত ৯টার পরিবর্তে রাত ৯টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে যাবে। মতিঝিল দিক থেকে প্রথম ট্রেনটি সকাল ৭টায় এবং শেষ ট্রেনটি রাত ১০টা ১০ মিনিটে ছাড়বে।

এছাড়া শুক্রবার মেট্রোরেল বর্তমান সময়সূচির আধা ঘণ্টা আগে দুপুর ২টা ৩০ মিনিট থেকে চলবে।

এছাড়া, আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে প্রতিদিন মোট ২৩৮টি ট্রিপ পরিচালিত হবে।

জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘নতুন সময়সূচি অনুসারে পিক, অফ-পিক ও সুপার অফ-পিক আওয়ারে ৪, ৬ ও ৮ মিনিটের ব্যবধানে ট্রেন চালানো হবে।’

তিনি জানান, এমআরটি ৬-এ ২৪ সেট ট্রেন রয়েছে, যার প্রতিটিতে ছয়টি করে কোচ রয়েছে। বর্তমানে উত্তরা-মতিঝিল রুটে ১৩ সেট ট্রেন চলাচল করছে। নতুন সময়সূচি অনুসারে ১৯ সেট ট্রেন নিয়মিত চলাচল করবে।

উপ-সচিব জাহিদুল ইসলাম আরও জানান, বর্তমানে দৈনিক গড়ে সাড়ে ৪ লাখ যাত্রী মেট্রোরেল ব্যবহার করে। নতুন সময়সূচি কার্যকর হওয়ার পর প্রায় ৫ লাখ যাত্রী চলাচল করতে পারবে।

/এম/
বিষয়:
গণপরিবহন চলাচলমেট্রোরেলট্রেন চলাচল
