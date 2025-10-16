X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানো নিয়ে আলোচনা চলছে: শিক্ষা উপদেষ্টা

১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০০আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৩
সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা উপদেষ্টা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার বলেছেন, বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে।

তিনি বলেন, ‘সরকারের আর্থিক বাস্তবতা অনুযায়ী পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি (ন্যূনতম ২,০০০ টাকা) এখন আলোচনাধীন। আমি বিশ্বাস করি, নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশে আগামী বছর আমরা একটি আরও সম্মানজনক কাঠামোর দিকে যেতে পারবো।’

তিনি আরও বলেন, ‘সরকার শতাংশভিত্তিক বাড়িভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে শিক্ষকগণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সংবেদনশীল। সামর্থ্য অনুসারে শতাংশভিত্তিক বাড়িভাড়া প্রদানের বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।’

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সচিবালয়ে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন উপদেষ্টা।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি শুরু থেকেই শিক্ষকদের বেতন, প্রশিক্ষণ ও মর্যাদা বৃদ্ধির পক্ষে সোচ্চার। আমার মন্ত্রিসভার সহকর্মীরাও এই বিষয়ে সহানুভূতিশীল। বর্তমানে শিক্ষক সংগঠনগুলো শতাংশভিত্তিক বাড়ি ভাড়া ২০ শতাংশ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবি তুলেছেন। সরকার শিক্ষকগণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সংবেদনশীল। বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। একইসঙ্গে আমরা শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের দিকেও কাজ করছি—কারণ বেতন শুধু নয়, সম্মান ও সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ।’

এ সময় শিক্ষা সচিব রেহানা পারভীন বলেন, ‘আমরা এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছি৷ আমরা প্রতি মুহূর্তে এটা নিয়ে কাজ করছি৷ আপনারা জানেন, অর্থ উপদেষ্টা ও সচিব দেশের বাইরে আছেন৷ তবুও আমরা রাত দিন কাজ করে যাচ্ছি৷ যতটা করা যায়, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি৷ আমরা আলোচনায় ডেকেছি৷ আলোচনায় বসলে একটি সমাধান আসবে৷ লামছাম বরাদ্দ থেকে শতাংশের হিসেবে যে আমরা যাচ্ছি, এটা একটি উত্তরণ৷ কিছুদিনের মধ্যে জাতীয় বেতন স্কেল হবে ইনশাআল্লাহ৷ তখন এটার একটা ইতিবাচক প্রভাব থাকবে৷ এ প্রচেষ্টায় সবার সহযোগিতা চাই৷ আমরা দাবি করছি, আমরা চেষ্টা করছি৷ এটার প্রভাব দেখতে একটু সময় লাগবে৷’

প্রসঙ্গত, দেশের বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা গত ১২ অক্টোবর থেকে অবস্থান কর্মসূচিসহ আন্দোলন করছেন। গত ১৩ অক্টোবর থেকে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি কর্মবিরতি পালন করছেন।

