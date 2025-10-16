X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
নীলক্ষেতে ব্যাটারিচালিত রিকশা উল্টে আহত চালকের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৬আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৬
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

নিউমার্কেট এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশা উল্টে আহত চালক মো. সুজন (৩৫) মারা গেছেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।

সুজন ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার হাটুরিয়া গ্রামের মো. মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। তিনি ১২ তেজগাঁও বেগুনবাড়ী রতন সাহবের গলির একটি বাসায় বসবাস করতেন।

মৃতের স্ত্রী সুমি আক্তার জানান, বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে নীলক্ষেত গাউছিয়া মার্কেটের পাশে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উল্টে গিয়ে গুরুতর আহত হন মো. সুজন। পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

মো. ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানায় জানিয়েছি।

/এআইবি/আইএ/আরকে/
বিষয়:
মৃত্যুঢামেক হাসপাতাল
রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছেন মোদি, দাবি ট্রাম্পের
ঢাকায় ৫ ডাকাত গ্রেফতার, ডিবি পুলিশের জ্যাকেট-ওয়াকিটকি উদ্ধার
সাত কলেজ নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে: শিক্ষা উপদেষ্টা
চট্টগ্রাম ইপিজেডে পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১০ ইউনিট 
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
নায়কহীন নায়িকা!
