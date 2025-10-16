নীলক্ষেতে ব্যাটারিচালিত রিকশা উল্টে আহত চালকের মৃত্যু

নিউমার্কেট এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশা উল্টে আহত চালক মো. সুজন (৩৫) মারা গেছেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।
সুজন ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার হাটুরিয়া গ্রামের মো. মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। তিনি ১২ তেজগাঁও বেগুনবাড়ী রতন সাহবের গলির একটি বাসায় বসবাস করতেন।
মৃতের স্ত্রী সুমি আক্তার জানান, বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে নীলক্ষেত গাউছিয়া মার্কেটের পাশে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উল্টে গিয়ে গুরুতর আহত হন মো. সুজন। পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
মো. ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানায় জানিয়েছি।