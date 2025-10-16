ঢাকায় ৫ ডাকাত গ্রেফতার, ডিবি পুলিশের জ্যাকেট-ওয়াকিটকি উদ্ধার

রাজধানী থেকে আন্তঃজেলা ডাকাতদলের পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে উত্তরা পূর্ব থানাধীন রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশের ওয়ারী বিভাগের একটি আভিযানিক দল।
এ সময় ডাকাত সদস্যদের কাছে ডিবি পুলিশের সাদৃশ পোশাক ও ওয়াকটকি পাওয়া গেছে। জব্দ করা হয়েছে তাদের ব্যবহৃত প্রাইভেটকারটিও।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন আব্দুল জব্বার (৪৩), মামুন হোসেন (৪০), সোহাগ (৪২), আবু বক্কর সিদ্দিক (২৫) ও রুহুল আমিন (৩৯) ।
ডিএমপি মিডিয়া বিভাগের উপ-কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, আন্তঃজেলা ডাকাতদলের ১৪-১৫ জন সদস্য ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাত ৯টার দিকে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ এলাকায় অভিযান চালায় ডিবি পুলিশের ওয়ারী বিভাগের একটি দল। অভিযানে আন্তঃজেলা ডাকাতদলের পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত তিনটি ডিবি পুলিশের জ্যাকেট, একটি ওয়াকিটকি, একটি হ্যান্ডকাফ, তিনটি নেইমপ্লেট ও একটি প্রাইভেটকার উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা জানিয়েছে, তারা দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা মহানগরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সংঘবদ্ধভাবে ডাকাতি করে আসছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক দস্যুতা ও ডাকাতি মামলা রয়েছে।
গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। পলাতক ডাকাতদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।