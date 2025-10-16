X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
ঢামেকের আশপাশ থেকে ৩টি মরদেহ উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৫আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৫
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের আশপাশ থেকে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সবগুলো মরদেহই ভবঘুরেদের বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাদের কারও পরিচয় পাওয়া যায়নি। তিন জনই পুরুষ। 

সত্যতা নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুর পৌনে ২টার সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ গেটের সামনে থেকে অজ্ঞাত পুরুষ (৫০), বিকাল ৫টায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে থেকে অজ্ঞাত পুরুষ (৬০) এবং বিকাল সোয়া ৫টায় জরুরি বিভাগের মেইন গেটের বিপরীত পাশে প্রাচীরের কাছ থেকে অজ্ঞাত পুরুষ (৩০) এর মৃতদেহ উদ্ধার করে শাহবাগ থানা পুলিশ। 

পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘৯৯৯ নম্বরে সংবাদ পেয়ে শাহবাগ থানা পুলিশের কনস্টেবল সানাউল মিয়া পৃথক সময় মরদেহ তিনটি উদ্ধার করেন। মরদেহগুলো জরুরি বিভাগে মর্গে রাখা হয়েছে।’ 

তিনি বলেন, ‘তাদের পরনে ছিল ময়লাযুক্ত কাপড়চোপড়। যা দেখে মনে হচ্ছে, তারা সবাই ভবঘুরে প্রকৃতির। দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে রাস্তায় মৃত্যু হয়।’

ঢামেক হাসপাতাললাশ উদ্ধার
সবাইকে জুলাই সনদ সইয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হওয়ার আহ্বান
স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, যুবক আটক
চরমোনাই রাজারচর বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি
৬০ ফিট সড়কের যানজট নিরসনে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে ডিএনসিসি
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
