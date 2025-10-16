সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সিটিসেল এর নামে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (ইউসিবি) থেকে নেওয়া ৪৯ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ পরিশোধ না করায় সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খান, তার স্ত্রী নাসরীন খান ও ছেলে ফয়সাল মোরশেদ খানসহ সাত জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।
বাদীপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) শুনানি শেষে ঢাকার পাঁচ নম্বর অর্থঋণ আদালতের বিচারক মুজাহিদুর রহমানের আদালত এই আদেশ দেন।
সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. ইমরুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘বাদীপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ পরিশোধ না করার মামলায় সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খান, তার স্ত্রী, ছেলে এবং তিন সিংঙ্গাপুরী ও এক জাপানি নাগরিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।’
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালে আসামিদের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পক্ষ থেকে ঋণ খেলাপির মামলাটি দায়ের করা হয়। এরপর বিচারক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের পক্ষ রায় ঘোষণা করেন। তবে আসামিদের কাছে ঋণের টাকা উদ্ধার করতে না পারায় ২০২৪ অর্থ জারি মামলাটি দায়ের করা হয়। এরপর আসামিদের আদালতে হাজির হতে সমন জারি করেন আদালত। তবে আসামিরা আদালতে হাজির না হওয়ায় বাদীপক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার পরোয়ানা জারির আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক এই আদেশ দেন।