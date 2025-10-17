X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সংসদ ভবনের সামনে পুলিশ-‘জুলাই যোদ্ধা’ সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৫আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৪
পুলিশ-‘জুলাই যোদ্ধা’ সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে (ছবি: সংগৃহীত)

রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় পুলিশের সঙ্গে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে। পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন আন্দোলনকারীরা।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) জুমার নামাজের পরপরই পুলিশ ও জুলাই যোদ্ধারা মুখোমুখি অবস্থান নেন। আগে থেকে মঞ্চের সামনে অবস্থান নেওয়া ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন দুই পক্ষই সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে।

পুলিশের সঙ্গে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে (ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া)

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি ও নিজেদের দায়মুক্তিসহ তিন দফা দাবিতে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ সইয়ের মঞ্চে অবস্থান নেন ‘জুলাই যোদ্ধারা’। তারা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েন।

জুলাই যোদ্ধাদের তিনটি দাবি হলো—জুলাই সনদ সংশোধন, সনদকে স্থায়ীভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা এবং জুলাই যোদ্ধাদের স্বীকৃতি দেওয়া।

আমরা জুলাই যোদ্ধা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য সচিব মাজহারুল ইসলাম আপন দুপুর ১২টায় বাংলা ট্রিবিউনকে জানিয়েছিলেন, গতকাল রাত থেকেই তারা সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার সামনে বিক্ষোভ করেছেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই সদস্যরা জুলাই মঞ্চের সামনে অবস্থান নেন।

/এমকে/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীসংঘর্ষপুলিশজাতীয় সংসদজুলাই সনদ
