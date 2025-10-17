চকবাজারে নির্মাণাধীন ভবন থেকে লোহার পাইপ পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীর চকবাজারে নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় লোহার পাইপ পড়ে মো. রুবেল (২৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে চকবাজার চার রাস্তার মোড়ে মোল্লা ডাস্টবিনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতের সহকর্মী নূর উদ্দিন জানান, সকালে নির্মাণাধীন দোতলা ভবনের পাইলিংয়ের কাজ চলছিল। এ সময় একটি লোহার পাইপ হঠাৎ রুবেলের শরীরে পড়ে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
পরে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে সকাল পৌনে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।
নিহত রুবেলের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার তালপট্টি গ্রামে। বর্তমানে তিনি রাজধানীর নন্দীপাড়া কৃষি ব্যাংক গলিতে থাকতেন।