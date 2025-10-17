X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চকবাজারে নির্মাণাধীন ভবন থেকে লোহার পাইপ পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৮আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৪
ঢামেক জরুরি বিভাগ

রাজধানীর চকবাজারে নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় লোহার পাইপ পড়ে মো. রুবেল (২৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে চকবাজার চার রাস্তার মোড়ে মোল্লা ডাস্টবিনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের সহকর্মী নূর উদ্দিন জানান, সকালে নির্মাণাধীন দোতলা ভবনের পাইলিংয়ের কাজ চলছিল। এ সময় একটি লোহার পাইপ হঠাৎ রুবেলের শরীরে পড়ে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে সকাল পৌনে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

নিহত রুবেলের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার তালপট্টি গ্রামে। বর্তমানে তিনি রাজধানীর নন্দীপাড়া কৃষি ব্যাংক গলিতে থাকতেন।

 

/এআইবি/এবি/আরআইজে/এমওএফ/
বিষয়:
মৃত্যুঢামেক হাসপাতালশ্রমিক
সম্পর্কিত
গ্রেফতারের এক সপ্তাহ পর কারাগারে আসামির মৃত্যু, ঘটনা প্রকাশ্যে এলো একদিন পর
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
ঢামেকের আশপাশ থেকে ৩টি মরদেহ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন মারিয়া রেহমান
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন মারিয়া রেহমান
হঠাৎ কিংসের সঙ্গে ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিকের সম্পর্ক ছিন্ন!
হঠাৎ কিংসের সঙ্গে ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিকের সম্পর্ক ছিন্ন!
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
গ্রেফতারের এক সপ্তাহ পর কারাগারে আসামির মৃত্যু, ঘটনা প্রকাশ্যে এলো একদিন পর
গ্রেফতারের এক সপ্তাহ পর কারাগারে আসামির মৃত্যু, ঘটনা প্রকাশ্যে এলো একদিন পর
সর্বাধিক পঠিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media