ঢাকায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকর্মী গ্রেফতার

রাজধানীতে নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের চার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ডিএমপি জানিয়েছে, শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত থেকে রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন— সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আব্দুস সালেক (৪৬), ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মো. জামাল উদ্দীন ওরফে হাসান উদ্দীন জামাল (৪২), শেরেবাংলা নগর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি ও বৃহত্তর তেজগাঁও থানা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আফজাল খান সুমন (৪২) ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ওয়ারী থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম বেপারী নয়ন (৪৩)।
ডিএমপির বার্তায় বলা হয়, শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের নবোদয় হাউজিং এলাকা থেকে আব্দুস সালেককে গ্রেফতার করে ডিবি গুলশান বিভাগের একটি টিম। এরপর বিকাল ৫টার দিকে কদমতলীর মেরাজনগর এলাকা থেকে জামাল উদ্দিনকে গ্রেফতার করে ডিবি মতিঝিল বিভাগ। একইদিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে শেরেবাংলা নগরের পূর্ব রাজাবাজার থেকে আফজাল খান সুমনকে আটক করে ডিবি লালবাগ বিভাগের সদস্যরা। পরে রাত ৯টার দিকে ডিবি ওয়ারী বিভাগের টিম ওয়ারী এলাকা থেকে আব্দুস সালাম বেপারী নয়নকে গ্রেফতার করে।
ডিএমপি জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।