X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকর্মী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩০আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩০
গ্রেফতার আওয়ামী লীগের চার নেতা/কোলাজ

রাজধানীতে নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের চার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ডিএমপি জানিয়েছে, শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত থেকে রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন— সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আব্দুস সালেক (৪৬), ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মো. জামাল উদ্দীন ওরফে হাসান উদ্দীন জামাল (৪২), শেরেবাংলা নগর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি ও বৃহত্তর তেজগাঁও থানা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আফজাল খান সুমন (৪২) ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ওয়ারী থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম বেপারী নয়ন (৪৩)।

ডিএমপির বার্তায় বলা হয়, শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের নবোদয় হাউজিং এলাকা থেকে আব্দুস সালেককে গ্রেফতার করে ডিবি গুলশান বিভাগের একটি টিম। এরপর বিকাল ৫টার দিকে কদমতলীর মেরাজনগর এলাকা থেকে জামাল উদ্দিনকে গ্রেফতার করে ডিবি মতিঝিল বিভাগ। একইদিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে শেরেবাংলা নগরের পূর্ব রাজাবাজার থেকে আফজাল খান সুমনকে আটক করে ডিবি লালবাগ বিভাগের সদস্যরা। পরে রাত ৯টার দিকে ডিবি ওয়ারী বিভাগের টিম ওয়ারী এলাকা থেকে আব্দুস সালাম বেপারী নয়নকে গ্রেফতার করে।

ডিএমপি জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগগ্রেফতারডিএমপিমামলা
সম্পর্কিত
বাসায় ফেরার পথে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল, আ.লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: সিইসি
আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক: বিএনপি নেতা বাচ্চু
সর্বশেষ খবর
শিক্ষকদের ক্লাসে ফেরার আহ্বান শিক্ষা উপদেষ্টার
শিক্ষকদের ক্লাসে ফেরার আহ্বান শিক্ষা উপদেষ্টার
প্রথম হাইপারস্পেকট্রাল স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করলো পাকিস্তান
প্রথম হাইপারস্পেকট্রাল স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করলো পাকিস্তান
থালা-বাটি নিয়ে বিক্ষোভ, মাজার গেটে শিক্ষক ও পুলিশ মুখোমুখি
থালা-বাটি নিয়ে বিক্ষোভ, মাজার গেটে শিক্ষক ও পুলিশ মুখোমুখি
পাকিস্তান-আফগানিস্তান বৈঠকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের সিদ্ধান্ত
পাকিস্তান-আফগানিস্তান বৈঠকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের সিদ্ধান্ত
সর্বাধিক পঠিত
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media