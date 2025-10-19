ধর্ম অবমাননা: নর্থ সাউথের অপূর্বের দায় স্বীকার

মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন শরীফ ‘অবমাননার’ অভিযোগে করা মামলায় ঢাকার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সেই অপূর্ব পাল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে রবিবার (১৯ অক্টোবর) অপূর্ব পালকে আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ভাটারা থানার উপ-পরিদর্শক চাঁদ মিয়া। স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে সম্মত হওয়ায় তা রেকর্ড করার আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। পরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সেফাতুল্লাহ তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক জাকির হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
জবানবন্দি রেকর্ড করার আবেদনে বলা হয়, এ আসামিকে পুলিশ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ঘটনার দিন ও সময়ে ঘটনাস্থলে ইচ্ছা করে মুসলিম ধর্মাবলম্বীর পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরীফ হাতে করে নিয়ে এসে সবার সামনে হাত থেকে ফ্লোরের ওপর ফেলে পা দিয়ে পদদলিত করে ধর্মের বিশ্বাসের অবমাননা করে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত হানার কথা স্বীকার করেন। আসামি আদালতেও স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেবেন বলে জানান। এমতাবস্থায় মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে তার স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করা বিশেষ প্রয়োজন।
গত ৪ অক্টোবর রাতে কয়েকটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে, যেসবে অপূর্ব পাল কোরআন অবমাননা করেছেন বলে বিভিন্ন পোস্টে অভিযোগ তোলা হয়। ওই শিক্ষার্থীর ফেসবুক পোস্ট শেয়ার করে তাকে গ্রেফতারের দাবিও জানানো হয়। এর মধ্যেই রাত ১টার দিকে অপূর্ব পালের বাসার সামনে জড়ো হতে থাকেন ক্ষুব্ধ অনেকে।
খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে তাকে হেফাজতে নেওয়ার চেষ্টা করে ভাটারা থানা পুলিশ। প্রথমে তাকে আটক করতে জনতার সহায়তা চায় পুলিশ, জনতার তরফেও পুলিশকে সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়।
একপর্যায়ে পুলিশ অপূর্বকে আটক করে থানায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলে উত্তেজিত জনতা তাকে মারধর শুরু করে। জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করলে তারা পুলিশের ওপরও ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ঘটনাস্থলে বাড়তি পুলিশ সদস্য ডেকে নেওয়া হয়।
কোরআন শরীফ অবমাননার ঘটনায় ৫ অক্টোবর ভাটারা থানার এসআই হাসমত আলী মামলা দায়ের করেন। পরদিন এ মামলায় অপূর্বকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করা হয়। আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এরপর গত ১৪ অক্টোবর তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।
উল্লেখ্য, অপূর্ব নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া, কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী।