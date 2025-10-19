X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ছাত্রলীগ নেতা ও আ.লীগ উপ-কমিটির সদস্য গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০১আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০১
গ্রেফতারকৃত দস্তগীর ইসলাম সজীব ও মো. জাহিদ সরকার

রাজধানীর তুরাগ ও মিরপুর থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নাটোর এন এস সরকারি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক দস্তগীর ইসলাম সজীব (২৩) এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য মো. জাহিদ সরকারকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) রাজধানীর তুরাগ থানাধীন বাউনিয়া এলাকা ও মিরপুর-১১ মেট্রোরেল স্টেশন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেলা ১২টার দিকে তুরাগের বাউনিয়া এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দস্তগীর ইসলাম সজীবকে গ্রেফতার করে সিটিটিসি বিভাগের একটি দল।

সজীব নাটোর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পদপ্রার্থী ছিলেন। সরকারের পতনের পর তিনি নাটোর থেকে ঢাকায় এসে আত্মগোপন করেন এবং রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ করে ‘জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি’ করার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন।

সূত্র জানায়, গ্রেফতারকৃত সজীব মিছিলের আগে নিজে ককটেল তৈরি করে বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক ছড়াতেন।

সর্বশেষ ১৬ অক্টোবর গুলশান থানাধীন হাতিরঝিল সংলগ্ন পুলিশ প্লাজার সামনে এক ঝটিকা মিছিলে অংশ নিয়ে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটান এবং সেই ঘটনাটি ফেসবুক লাইভে প্রচার করেন। তার বিরুদ্ধে নাটোর সদর থানায় হত্যাসহ পাঁচটি মামলা রয়েছে।

একইদিন দুপুর আড়াইটার দিকে রাজধানীর মিরপুর-১১ মেট্রোরেল স্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য মো. জাহিদ সরকারকে গ্রেফতার করে সিটি সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন (সিটিআই) টিম।

ডিএমপি জানায়, জাহিদ সরকারের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় তিনটি মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃত দুই জনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
আওয়ামী লীগগ্রেফতারডিএমপিবাংলাদেশ ছাত্রলীগ
সম্পর্কিত
হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী গ্রেফতার
ঢাকায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকর্মী গ্রেফতার
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল, আ.লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: সিইসি
সর্বশেষ খবর
শাহজালালে আগুন: ঘুরপাক খাচ্ছে বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর সন্দেহ
শাহজালালে আগুন: ঘুরপাক খাচ্ছে বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর সন্দেহ
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ‘বন্ধুর’ খোঁজে উত্তর কোরিয়া
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ‘বন্ধুর’ খোঁজে উত্তর কোরিয়া
‘জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য অহমিকার চর্বিতচর্বণ’
‘জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য অহমিকার চর্বিতচর্বণ’
বাংলাদেশে ‘ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড’ একাডেমি নিয়ে যা বললেন তাবিথ আউয়াল 
বাংলাদেশে ‘ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড’ একাডেমি নিয়ে যা বললেন তাবিথ আউয়াল 
সর্বাধিক পঠিত
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
বন্ধ ঘোষণা এমটিভি, নেপথ্যে আছে যা
বন্ধ ঘোষণা এমটিভি, নেপথ্যে আছে যা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media