X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজধানীতে বাস থামিয়ে স্বর্ণ ছিনতাই, গ্রেফতার ৮

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০২আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২৯
গ্রেফতার (প্রতীকী)

দুবাই প্রবাসী ভাইয়ের পাঠানো বোনের বিয়ের স্বর্ণালংকার নিয়ে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে বাসে করে বাসায় ফিরছিলেন এক বেসরকারি চাকরিজীবী। পথে রাজধানীর রামপুরায় বাস থামিয়ে সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্রের সদস্যরা অস্ত্রের মুখে তাকে তুলে নিয়ে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে। পরে ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আট জনকে লুণ্ঠিত মালামালসহ গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) হাতিরঝিল থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন—মো. মনির হোসেন শিমুল (৩৫), শাকিল ওরফে শাকিব (২১), মো. রাকিবুল হাসান (২০), মো. আরিফ (২৬), মো. আহসানুল্লাহ মিরাজ (৩৬), মো. শাওন মোল্লা (১৯), মো. মনির হোসেন (৩৯) ও মো. সুমন মিয়া (৩৬)।

সোমবার (২০ অক্টোবর) রাতে ডিএমপির মিডিয়া শাখা উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মাদ তালেবুর রহমান জানান, রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে বিমানবন্দর থেকে স্বর্ণালংকার নিয়ে বাসে বাসায় ফিরছিলেন ভুক্তভোগী। পথে রামপুরা টিভি সেন্টারের দক্ষিণে পৌঁছালে ১৮-২০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বাস থামিয়ে তাকে ‘ছিনতাইকারী’ বলে মারধর করেন এবং একটি অটোরিকশায় জোরপূর্বক তুলে হাতিরঝিল থানার উলন এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনে নিয়ে যান।

সেখানে তাকে অস্ত্রের মুখে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে স্বর্ণালংকারসহ ট্র্যাভেল ব্যাগ ছিনিয়ে নেন। পরে এক আসামি নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে সুমন মিয়ার ইসলামী ব্যাংকের এটিএম কার্ড ও পাসওয়ার্ড নিয়ে ১১ হাজার টাকা উত্তোলন করে এবং তারা ঘটনাস্থলে তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যান।

এরপর ভুক্তভোগী মো. সুমন মিয়া হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন। তিনি একজন বেসরকারি চাকরিজীবী। তার দুবাই প্রবাসী ভাই মো. শফিকুল ইসলাম বোনের বিয়ের জন্য প্রায় ৯৯.৯৯ গ্রাম স্বর্ণালংকার (মূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকা) পাঠান মো. ইমরান নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে।

এ ঘটনায় বাদীর অভিযোগের ভিত্তিতে হাতিরঝিল থানায় একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (২০ অক্টোবর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে হাতিরঝিল থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত আট জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত ৯৯.৯৯ গ্রাম স্বর্ণালংকার (যার মধ্যে রয়েছে ২টি গলার হার ও ৯টি আংটি) এবং নগদ ৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

ডিএমপি জানায়, গ্রেফতারকৃতরা আন্তজেলা ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। তারা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সংঘবদ্ধভাবে ডাকাতি করে আসছিলেন।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানানো হয়।

/এবি/এপিএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
গ্রেফতারছিনতাই
সম্পর্কিত
৯০ ভরি স্বর্ণ ছিনতাইমাদকদ্রব্য অধিদফতরের কর্মকর্তাসহ ৬ জনের কারাদণ্ড
বিইউপির ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার আরও ১
রাজধানীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে সিআইডি সদস্য আহত
সর্বশেষ খবর
৭ বলে পড়লো ৫ উইকেট, অবিশ্বাস্য ব্যাটিং ধসে আশা শেষ বাংলাদেশের
৭ বলে পড়লো ৫ উইকেট, অবিশ্বাস্য ব্যাটিং ধসে আশা শেষ বাংলাদেশের
বিমানবন্দর থেকে দ্রুত পণ্য খালাসের নির্দেশ কাস্টম হাউজের
বিমানবন্দর থেকে দ্রুত পণ্য খালাসের নির্দেশ কাস্টম হাউজের
‘হাসিনাবিহীন বাংলাদেশ ঠিকমতো চলছে না, আন্তর্জাতিকভাবে দেখানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে’
‘হাসিনাবিহীন বাংলাদেশ ঠিকমতো চলছে না, আন্তর্জাতিকভাবে দেখানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে’
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
মিরপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ফ্ল্যাটে ১০০ ভরি স্বর্ণ ও ৩২ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ
মিরপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ফ্ল্যাটে ১০০ ভরি স্বর্ণ ও ৩২ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ
গ্রাহকদের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার গ্রেফতার
গ্রাহকদের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media