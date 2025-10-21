জেনেভা ক্যাম্পে সেনা অভিযান: ৩২টি ককটেল উদ্ধার, আটক ৩

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর অভিযানে ৩২টি তাজা ককটেলসহ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিন জনকে আটক করেছেন সেনা সদস্যরা।
সোমবার (২০ অক্টোবর) দিবাগত রাতে বসিলা আর্মি ক্যাম্পের একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে এসব ককটেল উদ্ধার করে। পরে রাতেই সেনাবাহিনীর বসিলা ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক বার্তায় অভিযান ও উদ্ধার অভিযানের বিষয়টি জানানো হয়।
সেনাবাহিনীর বার্তায় বলা হয়, উদ্ধার করা ককটেলগুলো রাত সোয়া ৩টার দিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থলের নিরাপত্তা জোরদার এবং পুরো প্রক্রিয়া সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।
সংক্ষিপ্ত বার্তার সঙ্গে সেনাবাহিনী দুটি ভিডিও পাঠিয়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আটক তিন জনকে একটি গাড়িতে তোলা হচ্ছে। অপর ভিডিওতে সেনা সদস্যদের উদ্ধার করা বিস্ফোরক সামগ্রী সতর্কতার সঙ্গে গাড়িতে তুলতে দেখা যায়।
সেনা সূত্র জানায়, উদ্ধারকৃত বিস্ফোরক দ্রব্য ও আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হবে।