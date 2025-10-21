X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
জেনেভা ক্যাম্পে সেনা অভিযান: ৩২টি ককটেল উদ্ধার, আটক ৩

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩১আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩৬
উদ্ধার করা ককটেলগুলো রাত সোয়া ৩টার দিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর অভিযানে ৩২টি তাজা ককটেলসহ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিন জনকে আটক করেছেন সেনা সদস্যরা।

সোমবার (২০ অক্টোবর) দিবাগত রাতে বসিলা আর্মি ক্যাম্পের একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে এসব ককটেল উদ্ধার করে। পরে রাতেই সেনাবাহিনীর বসিলা ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক বার্তায় অভিযান ও উদ্ধার অভিযানের বিষয়টি জানানো হয়।

সেনাবাহিনীর বার্তায় বলা হয়, উদ্ধার করা ককটেলগুলো রাত সোয়া ৩টার দিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থলের নিরাপত্তা জোরদার এবং পুরো প্রক্রিয়া সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

সংক্ষিপ্ত বার্তার সঙ্গে সেনাবাহিনী দুটি ভিডিও পাঠিয়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আটক তিন জনকে একটি গাড়িতে তোলা হচ্ছে। অপর ভিডিওতে সেনা সদস্যদের উদ্ধার করা বিস্ফোরক সামগ্রী সতর্কতার সঙ্গে গাড়িতে তুলতে দেখা যায়।

সেনা সূত্র জানায়, উদ্ধারকৃত বিস্ফোরক দ্রব্য ও আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হবে।

চট্টগ্রামে ১৭ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি নতুন আবাসিক প্রকল্প
আজ সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ
টিভিতে আজকের খেলা (২১ অক্টোবর, ২০২৫)
অতিরিক্ত দায়রা জজের বাসায় চুরি, গ্রেফতার ৩
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
 
 
