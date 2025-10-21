নেদারল্যান্ডসের জন্য সেনজেন ভিসা আবেদন ঢাকায়

নেদারল্যান্ডসের শেনজেন ভিসার আবেদন এখন বাংলাদেশ থেকেই করা যাবে। আগামী ২ নভেম্বর থেকে এই ভিসা আবেদন নেওয়া শুরু করবে নেদারল্যান্ডস দূতাবাস। এর আগে ঢাকার সুইডেন দূতাবাস নেদারল্যান্ডসের ভিসা আবেদন গ্রহণ করতো। তবে তারা আবেদন গ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছে।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ঢাকার নেদারল্যান্ডস দূতাবাস এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে।
এতে বলা হয়, শেনজেন ভিসার আবেদন ভিএফএস গ্লোবালের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে ভিএফএস গ্লোবালের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া যাবে।
বার্তায় আরও বলা হয়, স্বল্প-স্থায়ী (শেনজেন) ভিসা প্রক্রিয়াকরণের সময় ৪৫ দিন। প্রার্থী যেদিন ভিসার জন্য আবেদন করবেন, সেদিন থেকে প্রক্রিয়াকরণের সময় শুরু হবে।
প্রক্রিয়াকরণের সময় সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখতে অনুরোধ করা করেছে দূতাবাস।