X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শেরেবাংলা নগরে পাঠাও চালককে মারধর করে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৫আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৫
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় মো. পলাশ শেখ (৩৮) নামে এক পাঠাও চালককে মারধর করে দেড় লাখ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
 
সোমবার (২১ অক্টোবর) দিবাগত রাতে শ্যামলী শিশু মেলা সড়কে এ ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
 
আহতের ভাই মো. তৈয়ব শেখ জানান, তার ভাই পলাশ শেখ পেশায় পাঠাও চালক। তিনি বাসা থেকে দেড় লাখ টাকা নিয়ে বের হয়েছিলেন সেকেন্ড হ্যান্ড একটি ডিসকভার মোটরসাইকেল কেনার জন্য। পথে শ্যামলী শিশু মেলার সড়কে পৌঁছালে একটি পিকআপ ভ্যান তার মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এরপর কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে মারধর করে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।
 
তিনি আরও জানান, পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত পলাশকে ঢামেক হাসপাতালে আনা হয়।
 
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘আহত পলাশ শেখ প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসায় ফিরে গেছেন।’
 
পলাশ শেখ গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার চাপড়া গ্রামের হাফেজ শেখের ছেলে।
/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
রাজধানীছিনতাইঢামেক হাসপাতাল
সম্পর্কিত
রাজধানীতে বাস থামিয়ে স্বর্ণ ছিনতাই, গ্রেফতার ৮
৯০ ভরি স্বর্ণ ছিনতাইমাদকদ্রব্য অধিদফতরের কর্মকর্তাসহ ৬ জনের কারাদণ্ড
রাজধানীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে সিআইডি সদস্য আহত
সর্বশেষ খবর
‘তাকে একা হয়ে যেতে দেবেন না’
‘তাকে একা হয়ে যেতে দেবেন না’
জোবায়েদ হত্যা: বর্ষাসহ ৩ জনের জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন
জোবায়েদ হত্যা: বর্ষাসহ ৩ জনের জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন
রাজধানীতে আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
৭ বিদেশি নিয়ে কুয়েতে যাচ্ছে কিংস
৭ বিদেশি নিয়ে কুয়েতে যাচ্ছে কিংস
সর্বাধিক পঠিত
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media