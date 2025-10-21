শেরেবাংলা নগরে পাঠাও চালককে মারধর করে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় মো. পলাশ শেখ (৩৮) নামে এক পাঠাও চালককে মারধর করে দেড় লাখ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
সোমবার (২১ অক্টোবর) দিবাগত রাতে শ্যামলী শিশু মেলা সড়কে এ ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
আহতের ভাই মো. তৈয়ব শেখ জানান, তার ভাই পলাশ শেখ পেশায় পাঠাও চালক। তিনি বাসা থেকে দেড় লাখ টাকা নিয়ে বের হয়েছিলেন সেকেন্ড হ্যান্ড একটি ডিসকভার মোটরসাইকেল কেনার জন্য। পথে শ্যামলী শিশু মেলার সড়কে পৌঁছালে একটি পিকআপ ভ্যান তার মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এরপর কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে মারধর করে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।
তিনি আরও জানান, পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত পলাশকে ঢামেক হাসপাতালে আনা হয়।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘আহত পলাশ শেখ প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসায় ফিরে গেছেন।’
পলাশ শেখ গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার চাপড়া গ্রামের হাফেজ শেখের ছেলে।