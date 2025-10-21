X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
পরিবেশ অধিদফতরের অভিযান: নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, জরিমানা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৬আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৬
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

দেশের বিভিন্ন জেলায় একযোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে পরিবেশ অধিদফতর হাইড্রোলিক হর্ন, নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করেছে। শব্দদূষণ ও নিষিদ্ধ পলিথিন মজুতের কারণে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ঢাকার রামপুরায় পরিবেশ অধিদফতরের মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট উইং এবং বিআরটিএ’র যৌথ উদ্যোগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আশিক আহমেদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় ১৫টি যানবাহন পরীক্ষা করে ৬টি যানবাহনে অতিরিক্ত শব্দ ও হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারের দায়ে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং ৮টি হর্ন জব্দ করা হয়। পাশাপাশি বিআরটিএ ১১টি মামলা ও ২টি বাস ডাম্পিং করে।

একইদিনে রাজবাড়ীর আলাদিপুর জামাই পাগলের মাজার গেট এলাকায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ২টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ ও ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মেহেরপুরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. খাদিজা আকতারের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ৪টি মামলা দায়ের, ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং ৮টি নিষিদ্ধ হর্ন ধ্বংস করা হয়।

এছাড়া ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈষিতা আক্তারের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন মজুত ও বিক্রয়ের দায়ে ৩টি মামলায় ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং সাড়ে ২৪ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযানে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে একটি যানবাহন থেকে ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও একটি হর্ন জব্দ করা হয়।

পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, পরিবেশ সুরক্ষা, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ পলিথিন প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

শার্শায় স্তন ক্যানসার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার
বিরল খনিজ: মার্কিন উদ্যোগেও এক দশকে কমবে না চীনের দাপট
অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে কঠোর হচ্ছে সরকার
সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সদস্যসচিব গ্রেফতার
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
