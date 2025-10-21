পরিবেশ অধিদফতরের অভিযান: নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, জরিমানা

দেশের বিভিন্ন জেলায় একযোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে পরিবেশ অধিদফতর হাইড্রোলিক হর্ন, নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করেছে। শব্দদূষণ ও নিষিদ্ধ পলিথিন মজুতের কারণে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ঢাকার রামপুরায় পরিবেশ অধিদফতরের মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট উইং এবং বিআরটিএ’র যৌথ উদ্যোগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আশিক আহমেদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় ১৫টি যানবাহন পরীক্ষা করে ৬টি যানবাহনে অতিরিক্ত শব্দ ও হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারের দায়ে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং ৮টি হর্ন জব্দ করা হয়। পাশাপাশি বিআরটিএ ১১টি মামলা ও ২টি বাস ডাম্পিং করে।
একইদিনে রাজবাড়ীর আলাদিপুর জামাই পাগলের মাজার গেট এলাকায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ২টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ ও ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
মেহেরপুরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. খাদিজা আকতারের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ৪টি মামলা দায়ের, ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং ৮টি নিষিদ্ধ হর্ন ধ্বংস করা হয়।
এছাড়া ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈষিতা আক্তারের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন মজুত ও বিক্রয়ের দায়ে ৩টি মামলায় ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং সাড়ে ২৪ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযানে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে একটি যানবাহন থেকে ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও একটি হর্ন জব্দ করা হয়।
পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, পরিবেশ সুরক্ষা, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ পলিথিন প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।