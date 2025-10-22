X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৫৮আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৫৮
গ্রেফতারকৃত শ্রীশান্ত রায়
/আইএ/আরআইজে/
বিষয়:
ধর্ষণআদালতবুয়েটগ্রেফতারমামলা
সম্পর্কিত
ধর্ষণের শিকার সেই বৃদ্ধার পরিবারের ওপর হামলা
বিইউপি ছাত্রীকে ধর্ষণ: আসামি বিপ্লব রোজারিও দুদিনের রিমান্ডে 
কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগ নেতা মুনাফ ফের রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
১৫ সেনাকর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ
১৫ সেনাকর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ
ধর্ষণের শিকার সেই বৃদ্ধার পরিবারের ওপর হামলা
ধর্ষণের শিকার সেই বৃদ্ধার পরিবারের ওপর হামলা
হেফাজতে থাকা সাবেক ও বর্তমান সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি চলছে
হেফাজতে থাকা সাবেক ও বর্তমান সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি চলছে
সড়ক নিরাপত্তায় উদাসীনতা: দুর্ঘটনা বাড়ছে, পদক্ষেপে ঘাটতি
জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২৫সড়ক নিরাপত্তায় উদাসীনতা: দুর্ঘটনা বাড়ছে, পদক্ষেপে ঘাটতি
সর্বাধিক পঠিত
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
ত্রিভুজ প্রেমের বলি জবি ছাত্র জোবায়েদ: পুলিশ
ত্রিভুজ প্রেমের বলি জবি ছাত্র জোবায়েদ: পুলিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media