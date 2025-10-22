অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে দুই কাপড় ব্যবসায়ী

রাজধানীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে দুই ক্ষুদ্র কাপড় ব্যবসায়ী ঢামেক হাসপাতাল ভর্তি হয়েছেন। তারা হলেন, নরসিংদীর মাদবদী এলাকার ক্ষুদ্র কাপড় ব্যাবসায়ী মো. সজল (৩০) ও আলামিন(২৭)।
বুধবার (২২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে পল্টন থানার উপ-পরিদর্শক (এস,আই) রায়হান উদ্দিন সচিবালয়ের পাশের রাস্তা থেকে তাদেরকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।
ধারণা করা হচ্ছে, তারা কোনও এক বাসের মধ্যে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়েছিলেন। পরে তাদের সচিবালয়ে পেছনে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।
তারা মাধবদী এলাকায় ফুটাপতের ক্ষুদ্র কাপড় ব্যাবসায়ী। তারা মালামাল কিনতে ঢাকা আসার পথে অজ্ঞান পার্টির শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে সজলের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নিয়ে গেছে অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা, আলআমিনের টাকার পরিমাণ জানা যায়নি।
পুলিশের উপ-পরিদর্শক বলেন, তারা সুস্থ হলে সব কিছু জানা যাবে। বর্তমানে ঢামেক হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।