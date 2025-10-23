X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বে জিগাতলায় দুই কলেজশিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৫আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৭
সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বে জিগাতলায় দুই কলেজশিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত

রাজধানীর জিগাতলা এলাকায় সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বের জেরে ছুরিকাঘাতে দুই কলেজশিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ কলেজের শিক্ষার্থী মো. আলফাছ সানি (১৯) ও কাজী ইশতেয়াক মুনিম (১৮)।

বুধবার (২২ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে জিগাতলায় নেসক্যাফের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আলফাছ ও মুনিম কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সেখানে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় একই কলেজের প্রথম বর্ষের (জুনিয়র) ১০-১৫ জন শিক্ষার্থী অতর্কিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় আলফাছ ও মুনিমকে ছুরিকাঘাত করা হয।

অন্যান্য সহপাঠীরা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতাল নিয়ে যায়। সেখান থেকে রাতে তাদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘আহতরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।’

/এসএনএস/এম/
বিষয়:
ছুরিকাঘাতশিক্ষার্থী
সম্পর্কিত
পল্লবীতে মাদকবিক্রেতার ছুরিকাঘাতে যুবক আহত
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
হাটহাজারীতে স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা
সর্বশেষ খবর
মিয়ানমারের ‘স্ক্যাম ক্যাম্পে’ স্টারলিংক সেবা বন্ধ করেছে স্পেস এক্স 
মিয়ানমারের ‘স্ক্যাম ক্যাম্পে’ স্টারলিংক সেবা বন্ধ করেছে স্পেস এক্স 
পল্লবীতে মাদকবিক্রেতার ছুরিকাঘাতে যুবক আহত
পল্লবীতে মাদকবিক্রেতার ছুরিকাঘাতে যুবক আহত
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে সরিয়ে ভালো কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক: ব্যারিস্টার ফুয়াদ
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে সরিয়ে ভালো কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক: ব্যারিস্টার ফুয়াদ
চাকসুর নবনির্বাচিত এক সদস্যের স্ট্যাটাস ঘিরে বিতর্ক, শপথ বর্জনের হুমকি
চাকসুর নবনির্বাচিত এক সদস্যের স্ট্যাটাস ঘিরে বিতর্ক, শপথ বর্জনের হুমকি
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media