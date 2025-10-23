X
ফার্মগেটে সড়ক ছাড়লেন শিক্ষার্থীরা, যান চলাচল স্বাভাবিক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৩আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৩
ফার্মগেটে সড়ক ছেড়েছেন শিক্ষার্থীরা

প্রায় এক ঘণ্টা পর রাজধানীর ফার্মগেটে সড়ক ছেড়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এতে ওই এলাকায় যান চলাচল আবারও স্বাভাবিক হয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সড়কে অটোরিকশা চলাচল নিষিদ্ধ, ফুটপাত থেকে অবৈধ দোকান উচ্ছেদসহ পাঁচ দফা দাবিতে ফার্মগেট অবরোধ করেন সরকারি বিজ্ঞান কলেজসহ আশপাশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। এতে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পরে সিটি করপোরেশন বরাবর স্মারকলিপি দিয়ে আজকের মতো অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের অবরোধের পরেই ফুটপাত থেকে অবৈধ দোকান উচ্ছেদে নেমেছে পুলিশ। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের সব দাবি মেনে নেওয়া হবেও বলে আশ্বাস দিয়েছেন তেজগাঁও বিভাগের উপ-কমিশনার ইবনে মিজান।

শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবি হলো– সিফাত হত্যার বিচার করতে হবে এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাসী ট্যাগ দেওয়ায় প্রশাসনকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে; ফুটপাত থেকে সব অবৈধ দোকান, অস্থায়ী স্থাপনা, অননুমোদিত বাজার ও ভবঘুরে স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করতে হবে; নো পার্কিং জোন কঠোরভাবে ঘোষণা করতে হবে; দুর্ঘটনা এবং যানজট এড়াতে রেল-ক্রসিং থেকে গির্জা পর্যন্ত এই রোডে অটোরিকশা, ট্রাকসহ ভারী যানবাহন প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে তিনটি স্পিডব্রেকার, সড়কে পর্যাপ্ত ল্যাম্পপোস্ট, লেন ডিভাইডার এবং ট্রাফিক আইল্যান্ড স্থাপন করতে হবে।

এর আগে মঙ্গলবারও (২২ অক্টোবর) একই দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন সরকারি বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষার্থীরা।

/আইএ/আরকে/
