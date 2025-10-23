X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফারইস্টের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৬আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৬
আদালত প্রাঙ্গণে আসামি

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলামকে ৫ দিনের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। 

দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। 

বৃহস্পতিবার আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান ৭ দিনের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. তরিকুল ইসলাম রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। 
আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে বিচারক ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। 

গত ৩১ জুলাই ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্সের চেয়ারম্যানসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে উপপরিচালক সৈয়দ আতাউল কবির।

মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে রাজধানীর তোপখানা রোডের একটি জমি ও স্থাপনা অনিয়ম করে ২০৭ কোটি ৩৬ লাখ টাকায় কেনাবেচা করেন। অনুসন্ধানে উঠে আসে, এই লেনদেনের মাধ্যমে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলাম, পরিচালক এম এ খালেক এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়।

এভাবে অপরাধলব্ধ অর্থের উৎস, অবস্থান ও প্রকৃতি গোপন করে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
আদালতরিমান্ড
সম্পর্কিত
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে চতুর্থ দিনের আপিল শুনানি ২৮ অক্টোবর
১৫ সেনা কর্মকর্তার আইনজীবী হিসেবে থাকবেন না ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন
শেখ হাসিনা পালিয়ে যাননি, যেতে বাধ্য হয়েছেন: দাবি রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবীর
সর্বশেষ খবর
তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর নেপালকে হারালো বাংলাদেশ
তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর নেপালকে হারালো বাংলাদেশ
গাজায় এখন কবরস্থানই বেঁচে থাকা মানুষের শেষ আশ্রয়
গাজায় এখন কবরস্থানই বেঁচে থাকা মানুষের শেষ আশ্রয়
অন্তত বিএনপি-জামায়াত উপদেষ্টাদের কাজে খুশি: আসিফ নজরুল
অন্তত বিএনপি-জামায়াত উপদেষ্টাদের কাজে খুশি: আসিফ নজরুল
‘ফেসবুকে যা-তা লেখা হয়’
‘ফেসবুকে যা-তা লেখা হয়’
সর্বাধিক পঠিত
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media