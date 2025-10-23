X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
হ্যাকিং রোধে ব্যবহারকারীকেই নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে: ভূমি সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪১আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪১
সেমিনারে উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে ভূমি সচিব

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হ্যাকিং রোধে ব্যবহারকারীকেই নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে বলে জানিয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সনিয়র সচিব এএসএম সালেহ আহমেদ। 

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি।

এএসএম সালেহ আহমেদ বলেন, ‘ভূমি প্রশাসন একটি দেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ভূমি ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, হস্তান্তর, জরিপ, রেকর্ড সংশোধন, আইন প্রয়োগ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এই প্রেক্ষাপটে ভূমি ক্ষেত্রে পরামর্শকদের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া হ্যাকিং রোধে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের পাশাপাশি সচেতনতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক ব্যবহারকারীকে নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই নিশ্চিত করতে হবে।’

‘ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন’ একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ জানিয়ে তিনি বলেন, “ভূমি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার হাতে নিয়েছে ‘ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন প্রকল্প’। যা ভূমি সেবাকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরের দিকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।”

বিষয়:
ভূমি মন্ত্রণালয়সেমিনার
