X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বড় প্রতিবেশীর ছায়ায় বাংলাদেশ প্রাপ্য মনোযোগ পায় না: ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৩২আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৩২
ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মনোনীত প্রার্থী ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, ‘বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ বাংলাদেশ প্রায়শই তার প্রাপ্য মনোযোগ পায় না, কারণ এটি তার আরও বড় প্রতিবেশীদের ছায়ায় ছাপিয়ে যায়।’

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সিনেট কমিটি অন ফরেন রিলেশন্স-এর সামনে তিনি তার বক্তব্যে এসব কথা বলেন। 

ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ‘আমার ফরেন সার্ভিস ক্যারিয়ারে বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন নীতি নিয়ে কাজ করার বিশ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা, এর আগে ঢাকা সফরের কারণে আমি এর গুরুত্ব এবং সেখানে মার্কিন স্বার্থের গুরুত্ব ভালোভাবে বুঝতে পারি। কৌশলগত অবস্থান বাংলাদেশকে একটি উন্মুক্ত, নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার করে তোলে।’

তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশও একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রয়েছে। গত বছরের আগস্টে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা একটি সরকারকে পতন করেছিল। আগামী বছরের শুরুতে বাংলাদেশের জনগণ নতুন সরকার ও নতুন পথ বেছে নিতে নির্বাচন আয়োজন করবে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উজ্জ্বল ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের অগ্রযাত্রায় সমর্থন করে।’ 

ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ‘যদি নিশ্চিত হয় (রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ) আমি যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং এর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত উত্তরসূরি উভয়ের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলতে দূতাবাসের ঢাকা টিমকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রত্যাশায় রয়েছি। প্রায়শই নতুন এশিয়ান টাইগারদের মধ্যে একটি হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে। প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থেকে উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে, বাংলাদেশের জনগণের স্থিতিস্থাপকতা ও এই অধ্যবসায়ের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানাতে হয়।’

তিনি বলেন, ‘দায়িত্ব নিশ্চিত হলে আমি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসার সুযোগ বাড়াতে, বাণিজ্য বাধা ও বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে এবং যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে কাজ করবো।’

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের নাম মনোনয়ন দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত সেপ্টেম্বরে হোয়াইট হাউজে এই তথ্য জানায়। হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের নাম মনোনয়ন দিয়ে তা অনুমোদনের জন্য মার্কিন সিনেটে পাঠানো হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমে কাউকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়ন দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মনোনয়ন অনুমোদনের জন্য সিনেটে পাঠানো হয়। সিনেটে শুনানি হয়। শুনানি শেষে সিনেট অনুমোদন দিলে নতুন রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। ট্রাম্পের এই মনোনয়ন সিনেটে অনুমোদন পেলে ঢাকায় নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হবেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে আগে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

/এসও/আরআইজে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাষ্ট্রদূত
সম্পর্কিত
লিবিয়া সরকারের দ্বিতীয় চার্টার ফ্লাইটে দেশে ফিরছেন ৩০৯ বাংলাদেশি
ক্ষমতায় গেলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে: জামায়াত আমির
মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর রুশ তেল আমদানি কমাতে যাচ্ছে ভারত
সর্বশেষ খবর
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
লিবিয়া সরকারের দ্বিতীয় চার্টার ফ্লাইটে দেশে ফিরছেন ৩০৯ বাংলাদেশি
লিবিয়া সরকারের দ্বিতীয় চার্টার ফ্লাইটে দেশে ফিরছেন ৩০৯ বাংলাদেশি
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
সংঘাত বন্ধে জাতিসংঘ কি ভূমিকা রাখতে পারছে?
সংঘাত বন্ধে জাতিসংঘ কি ভূমিকা রাখতে পারছে?
সর্বাধিক পঠিত
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
মাছের আঁশ আনছে ডলার, আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা
মাছের আঁশ আনছে ডলার, আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
তরুণীর লাশ উদ্ধার করে মর্গে এনে ধর্ষণ, জেলাজুড়ে তোলপাড়
তরুণীর লাশ উদ্ধার করে মর্গে এনে ধর্ষণ, জেলাজুড়ে তোলপাড়
বিদেশে পালিয়েও টিকতে পারেননি, দেশে ফেরার পর ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
বিদেশে পালিয়েও টিকতে পারেননি, দেশে ফেরার পর ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media