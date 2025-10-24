লিবিয়া থেকে ফিরলেন ৩০৯ বাংলাদেশি

অনিয়মিতভাবে লিবিয়ায় অবস্থান করা ৩০৯ জন দেশে ফিরেছেন। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকাল ৯টায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তারা। লিবিয়ার অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে।
দূতাবাস থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে ইচ্ছুক ৩০৯ বাংলাদেশি আজ ঢাকায় পৌঁছেছেন। তারা অনিয়মিতভাবে লিবিয়ার ত্রিপলি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন।
ওই বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই সমুদ্র পথে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনের উদ্দেশ্যে মানবপাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন। তাদের অনেকে লিবিয়াতে বিভিন্ন সময় অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান।
লিবিয়ায় বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপদে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আর্ন্তজাতিক অভিবাসন সংস্থা এক সঙ্গে কাজ করছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।