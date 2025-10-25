X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
বুলগেরিয়ার ‘টাইপ ডি’ ভিসার আবেদন নেবে ভারতের ভিএফএস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪২আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪২
প্রতীকী ছবি

ভারতে ভিসা পরিষেবা সহজ করার লক্ষ্যে বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ভিএফএস গ্লোবাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়েছে।

চুক্তি অনুসারে, আগামী ১ নভেম্বর থেকে থেকে ভারতে অবস্থিত ভিএফএস’র সবকয়টি আবেদন কেন্দ্র বুলগেরিয়ায় দীর্ঘমেয়াদী বসবাসের জন্য ভিসা ‘টাইপ ডি’ আবেদন গ্রহণ শুরু করবে। এর আগে ‘ডি’ টাইপ ভিসার আবেদন সরাসরি দূতাবাসে করতে হতো।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ভিসা টাইপ ডি’র জন্য আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার সংশ্লিষ্ট কনস্যুলার অফিসার অনলাইনে নিতে পারবেন।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) দিল্লিতে অবস্থিত বুলগেরিয়ার দূতাবাসে ভিএসএফের সঙ্গে এই চুক্তি সই হয়। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে দিল্লিতে অবস্থিত বুলগেরিয়ার দূতাবাস। 

দূতাবাস জানিয়েছে, বুলগেরিয়ান আইনে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে এই বছরের শুরুতে ভিসা ‘টাইপ ডি’ আবেদনের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ভিএফএস অফিসে আলাদা ব্যবস্থা তৈরি করা হবে, যেখান থেকে সরাসরি কন্স্যুলার অফিসারের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া যাবে।

নয়াদিল্লির বুলগেরিয়ার দূতাবাস আশা করছে, এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিসা আবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

বিজ্ঞপ্তিতে দূতাবাস জানিয়েছে, নতুন এই প্রক্রিয়া বুলগেরিয়ার ব্যবসা ও শিল্প সংস্থাগুলোর অনুরোধে চালু হচ্ছে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য ভারত এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে ভিসা আবেদনকারীদের সেবা ত্বরান্বিত করা, যা বুলগেরিয়ার শ্রম বাজারে তাদের প্রবেশাধিকার সহজ করবে।

