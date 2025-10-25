X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
গেণ্ডারিয়ায় বাড়ির ছাদে ছবি তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তরুণের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৫আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৫
ফাইল ছবি/বাংলা ট্রিবিউন

রাজধানীর গেণ্ডারিয়া শাহ্‌ সাহেব বাড়ি এলাকার একটি আটতলা ভবনের ছাদে ছবি তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ফখরুল ইসলাম শাওন (১৮) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে রাজধানীর গেন্ডারিয়ার সাহেববাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

ফখরুলের বন্ধু মো. জাহিদ হোসেন জানান, বিকালে বন্ধুরা মিলে এক বড় ভাইয়ের আটতলা বাসার ছাদে ছবি তুলছিলেন। ছাদে ওঠার সিড়ির পাশে বসে থাকা অবস্থায় ফখরুল বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। প্রথমে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে বিকেল ৫টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ফখরুলের বাবা মনির হোসেন বলেন, ‘ফখরুল এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত লেখাপড়া করে জাপানে যাওয়ার জন্য ভাষার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। বিকালে তার বন্ধুরা কনসার্ট দেখতে যাবেন বলে ডেকে নিয়ে যায়। পরে তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার খবর পেয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসে ছেলেকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান।

সত্যতা নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মৃতদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।’

ফখরুল কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার কুড়াখাল গ্রামের মনির হোসেনের একমাত্র ছেলে। গেন্ডারিয়ার লালমোহন সাহা স্ট্রিট লেনে পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি।

