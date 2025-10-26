উত্তরায় ২৮৫ কেজি গাঁজাসহ নারী গ্রেফতার

রাজধানীর উত্তরা থেকে ২৮৫ কেজি গাঁজাসহ রুবি আক্তার (২৬) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওয়ারী বিভাগ। শনিবার (২৫ অক্টোবর) দিবাগত রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
রবিবার (২৬ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে রোডের পূর্ব পাশে বাটা শোরুমের সামনে বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ী গাড়িসহ অবস্থান করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে ডিবি ওয়ারী বিভাগের তিনটি টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে অবস্থান নেয়। রাত পৌনে ৩টার দিকে দেখা যায়, সেখানে একটি প্রাইভেটকার ও একটি মাইক্রোবাসের পাশে এক নারী কালো ট্রাভেল ব্যাগ ও প্লাস্টিকের বস্তা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ডিবি সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে প্রাইভেটকার ও মাইক্রোবাস দ্রুত পালিয়ে যায়। এ সময় পালানোর চেষ্টা করলে রুবি আক্তারকে আটক করা হয়। তার স্বামী হারুন সরকার এবং অজ্ঞাত আরও দুই-তিন পালিয়ে যায়।
রুবি আক্তারের হাতে থাকা ব্যাগ ও পাশে থাকা বস্তা তল্লাশি করে ১৩২টি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করা হয়, যার ওজন মোট ২৮৫ কেজি।
ডিএমপি আরও জানায়, রুবি আক্তার একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী চক্রের সক্রিয় সদস্য। সে ও তার স্বামী হারুন সরকার দীর্ঘদিন ধরে কুমিল্লার সীমান্ত এলাকা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে রাজধানীসহ আশপাশের জেলায় সরবরাহ করতো বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।