সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
পুরো পথে মেট্রোরেল চলাচল শুরু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৩আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০২
মেট্রোরেল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর  ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে একজনের প্রাণহানির পরদিন পুরো পথে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়েছে।  সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকাল ১১টায় উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

এর আগে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এক পোস্টে বলা হয়, আজ সকাল ১১টা থেকে উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে পুনরায় চালু করা হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে। এতে এক যুবকের মৃত্যু হয়। এরপর মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বেলা ৩টায় উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। আর সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় চলাচল শুরু হয় মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত অংশে।

মেট্রোরেল
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত কালামের প্রথম জানাজা নারায়ণগঞ্জে সম্পন্ন
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
এবার কি টনক নড়বে ডিএমটিসিএলের
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কে উত্তাপ বাড়ছে, বৈঠকে অচলাবস্থা
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ শুরু বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ
এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দরগামী সড়কে উল্টে গেছে কাভার্ড ভ্যান, দীর্ঘ যানজট
চটজলদি করে ফেলুন ফ্রাইড রাইস সেট মেন্যু
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
