X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

একের পর এক ‘মিথ‍্যা মামলা’ রাজনৈতিক উদ্দেশ‍্যে: আইনজীবীকে সাবেক মেয়র আতিক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৭আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৭
পুলিশের হেফাজতে আতিকুল ইসলাম

রাজনৈতিক কারণে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের ও রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম। সোমবার (২৭ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলমের আদালতে গ্রেফতার শুনানিকালে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহীনকে এ কথা বলেন তিনি।

আজ জুলাই আন্দোলনে উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় নিহত ব্যবসায়ী তাজুল ইসলাম হত্যা মামলায় আতিকুল ইসলামকে গ্রেফতার দেখানো হয়। গত ১৯ অক্টোবর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার পরিদর্শক নজরুল ইসলাম তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। পরে তার উপস্থিতিতে গ্রেফতার দেখানোর জন্য আজকের দিন ধার্য করেন আদালত। আজ সকাল ৯টার দিকে আতিকুল ইসলামকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর পৌনে ১১টার দিকে ১৪ নম্বর আদালতের কাঠগড়ায় তোলা হয় তাকে। পরে শুনানি শেষে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহীন বলেন, আজ কাঠগড়ায় অবস্থানকালে আতিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, রাজনৈতিক কারণে আমাকে একের পর এক মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে, রিমান্ডেও নেওয়ার হচ্ছে। জেল-হাজতে রেখে নিষ্ঠুর আচরণ করছে।

আইনজীবী বলেন, আতিকুল ইসলামকে অন্ধকারে রেখে এ সরকার বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে। তিনি কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িত না। ন্যায় বিচার হলে এসব মামলায় তার কোনও সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে না। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। সে জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত বছরের ১৮ জুলাই উত্তরায় আন্দোলনে অংশ নেন ব্যবসায়ী তাজুল ইসলাম। ঘটনার দিন বিকাল পৌনে ৫টায় তিনি গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনায় এ বছরের ১২ জুলাই উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেন নিহতের ছেলে রেদোয়ান হোসেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৭ অক্টোবর রাজধানীর মহাখালীর ডিওএইচএস এলাকা থেকে সাবেক মেয়র আতিককে গ্রেফতার করা হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালত
সম্পর্কিত
আদালতে বাদী ও তার পরিবারের ওপর হামলা, বিএনপি নেতা সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ
আদালতে ‘পর্ন তারকা’ যুগলের জবানবন্দি
মালয়েশিয়ায় জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা: আরও ৪ আসামি রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
মেট্রোরেল-ফ্লাইওভারের বিয়ারিং প্যাডের মান নির্ণয় চেয়ে হাইকোর্টে রিট
মেট্রোরেল-ফ্লাইওভারের বিয়ারিং প্যাডের মান নির্ণয় চেয়ে হাইকোর্টে রিট
ফিরছেন পরীমণি
ফিরছেন পরীমণি
ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে বাস উল্টে খাদে: নিহত ১, আহত ২০
ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে বাস উল্টে খাদে: নিহত ১, আহত ২০
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বক্তব্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের বিবৃতি
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বক্তব্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের বিবৃতি
সর্বাধিক পঠিত
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media