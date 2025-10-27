X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো এক ব্যক্তির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৫আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৫
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. ছাদেক আলি খান (৫৮) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

ছাদেক আলি মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার দিয়াপাড়া গ্রামের রওশন আলী খানের ছেলে এবং বর্তমানে উত্তর যাত্রাবাড়ীতে বসবাস করতেন।

এসআই মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ভোরে ৯৯৯ এর কলে খবর পেয়ে যাত্রাবাড়ী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দ্য ওয়ান রেস্টুরেন্টের বিপরীতে সড়ক থেকে ছাদেক আলির মরদেহ উদ্ধার করি। অজ্ঞাত কোনও যানবাহনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

তিনি বলেন, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, ছাদেক আলি কিছুদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তিন-চার মাস আগে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। পরিবার নিখোঁজ ডায়েরিও করেছিল।

আইনি প্রক্রিয়া শেষে সোমবার দুপুরে মরদেহটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

সড়ক দুর্ঘটনানিহত
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে চাকরি, যোগ্যতা যেকোনও বিষয়ে স্নাতক
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতন্ডা
সাংবাদিক আবদুল আজিজের বাবার মৃত্যু
ইন্টারন্যাশনাল প্রেস অ্যাজেন্সি প্রেসেঞ্জা’র ঢাকা ব্যুরো অফিস উদ্বোধন
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
