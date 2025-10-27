যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো এক ব্যক্তির

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. ছাদেক আলি খান (৫৮) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
ছাদেক আলি মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার দিয়াপাড়া গ্রামের রওশন আলী খানের ছেলে এবং বর্তমানে উত্তর যাত্রাবাড়ীতে বসবাস করতেন।
এসআই মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ভোরে ৯৯৯ এর কলে খবর পেয়ে যাত্রাবাড়ী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দ্য ওয়ান রেস্টুরেন্টের বিপরীতে সড়ক থেকে ছাদেক আলির মরদেহ উদ্ধার করি। অজ্ঞাত কোনও যানবাহনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।
তিনি বলেন, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, ছাদেক আলি কিছুদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তিন-চার মাস আগে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। পরিবার নিখোঁজ ডায়েরিও করেছিল।
আইনি প্রক্রিয়া শেষে সোমবার দুপুরে মরদেহটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।