X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিপুল সংখ্যক জামিন দেওয়ায় ৩ বিচারপতির কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০৫আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০৮
প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ (ফাইল ছবি)

বিভিন্ন মামলায় বিপুল সংখ্যক জামিন দেওয়ার ঘটনায় ৩ বিচারপতির কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) গণমাধ্যমকে সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন তথ‍্যটি নিশ্চিত করেছেন।

ব‍্যাখ‍্যা চাওয়া হাইকোর্ট বিভাগের তিন বিচারপতি হলেন- বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান, বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. জাকির হোসেন।

এর আগে গত ২৩ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয়। সেদিন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ ইউনূস ও আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের উপস্থিতিতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আলোচনা হয়, সম্প্রতি দেশের উচ্চ আদালতের একটি বেঞ্চ একদিনে ৮০০ মামলায় জামিন দিয়েছেন। একটি বেঞ্চে একদিনে এত মামলার শুনানি কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে আলোচনায় প্রশ্ন উঠে।

/বিআই/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতজামিনপ্রধান বিচারপতি
সম্পর্কিত
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে চতুর্থ দিনের আপিল শুনানি চলছে
যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের খসড়ার ওপর মতামত কতদিন?
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
সর্বশেষ খবর
শুভর কণ্ঠে ‘কি সুখে যায় দিন রজনী’
শুভর কণ্ঠে ‘কি সুখে যায় দিন রজনী’
চট্টগ্রাম নগরীতে ট্রেনে লরির ধাক্কা, একজনের মৃত্যু
চট্টগ্রাম নগরীতে ট্রেনে লরির ধাক্কা, একজনের মৃত্যু
বেনাপোলে গোলাঘর থেকে পিস্তল উদ্ধার, আটক ১
বেনাপোলে গোলাঘর থেকে পিস্তল উদ্ধার, আটক ১
দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘাত: ক্ষতিপূরণ পাবে সিটি ইউনিভার্সিটি
দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘাত: ক্ষতিপূরণ পাবে সিটি ইউনিভার্সিটি
সর্বাধিক পঠিত
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media