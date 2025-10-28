X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৮আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৮
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিইডি) নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ বাচ্চু মিয়াসহ চার জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রাজধানীর গাবতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শেষ না করেই অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) এ মামলাটি দায়ের করেন দুদকের সহকারী পরিচালক স্বপন কুমার রায়।

আসামিরা হলেন- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিইডি) নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ বাচ্চু মিয়া, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মো. ছাবের আলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. শামস জাভেদ এবং মেসার্স নির্মাণ প্রকৌশলীর মালিক আবু সাইদ খান।

মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রতারণার মাধ্যমে গাবতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনের তৃতীয় ও চতুর্থ তলার কাজ সম্পন্ন না করেই এক কোটি ২২ লাখ ১৯ হাজার ৮০৬ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। যে কারণে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

আদালতদুদকদুর্নীতি
