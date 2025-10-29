X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
নতুন মামলায় গ্রেফতার সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩২আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩২
কামরুল ইসলাম 

জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর শাহবাগ থানায় আল আমিন ইসলাম সোয়েব ওরফে সোহেলকে হত্যাচেষ্টার মামলায় সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালত তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন।

গত ২৩ অক্টোবর আসামিকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক মো. মাহফুজুর রহমান। আদালত তার উপস্থিততে শুনানির জন্য বুধবার ধার্য করেন।

আবেদনে বলা হয়, কামরুল ইসলাম এ মামলার ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত রয়েছে। মামলাটি সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে ঘটনার বিষয়ে ব্যাপক ও নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার ইন্দনদাতা ও মদদদাতাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহসহ জড়িত অপরাপর পলাতক আসামিদের শনাক্তে তাকে এই মামলায় গ্রেফতার করা একান্ত প্রয়োজন।

আজ সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটের দিকে ঢাকার সিএমএম আদালতের হাজতখানা থেকে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী মধ্যে দিয়ে গায়ে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, মাথায় হেলমেট পড়িয়ে এজলাসে ওঠানো হয়। এরপর তাকে কাঠগড়ায় ঢুকানো হয়। এ সময় কামরুলের আইনজীবী মোর্শেদ হোসেন শাহীন তাকে একটা চকলেট খেতে দেন।

কাঠগড়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সদস্যরা চকলেট খেতে দেওয়ায় বাধা দেন। আসামিকে কেন চকলেট খেতে দিলেন তার জন্য পুলিশ সদস্যরা আইনজীবীকে নিষেধ করেন।

এ সময় কামরুল ইসলাম পুলিশ সদস্যদের ওপর মেজাজ হারান। তনি বলেন, আমার ডায়াবেটিস, একটি চকলেট দিয়েছে তার জন্য বাধা দিতে হবে? এ সময় কামরুল ইসলাম চিকিৎসার-চেঁচামেচি করতে থাকেন। পরে পুলিশ সদস্যরা আসামির পাশে থাকা এই আইনজীবীকে সরিয়ে দেন।

কিছুক্ষণ পরে বিচারক এজলাসে ওঠেন। এরপর এই মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হলো বলে বিচারক আদেশ দেন। তখন আসামিপক্ষের আইনজীবী বলেন, কী মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হলো, মামলার অভিযোগ কী? এটা আমাদের জানা দরকার।

এ সময় এই আইনজীবী বিচারকের কাছে চকলেট ও পানি খাওয়ানোর অনুমতি চান। তখন বিচারক বলেন, আইন অনুযায়ী পুলিশ তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা নেবেন। এরপর তাকে আবারও বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, মাথায় হেলমেট পড়িয়ে হাজতখানায় নেওয়া হয়।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে ৪ আগস্ট আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা বাংলামোটর ফুটব্রিজের মোড়ে অবস্থান করছিলেম। এ সময় আসামিরা লাঠিসোঁঠা, দেশি-বিদেশি ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হয়ে ছাত্র-জনতার মিছিলে হঠাৎ গুলি, ইট-পাটকেল ছোড়েন এবং অনবরত গুলি ছুড়তে থাকে। এক পর্যায়ে আসামিদের ছোড়া গুলিতে ভুক্তভোগীর বাম পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। পরে দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে কামরুল ইসলামের নাম উল্লেখ করে ৬৯ জনের নামে মামলাটি দায়ের করেন।

