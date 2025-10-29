ঢামেকে এক কারাবন্দির মৃত্যু

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নারায়ণ চন্দ্র সরকার (৬৬) নামের এক কারাবন্দির মৃত্যু হয়েছে।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে অসুস্থ অবস্থায় তাকে বুধবার (২৯ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি।
তবে কী মামলায় নারায়ণ চন্দ্র বন্দি ছিলেন, তাৎক্ষণিক তা জানাতে পারেননি কারারক্ষীরা।