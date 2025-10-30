শিবলী রুবাইয়াতের জামিন নামঞ্জুর

দুদকের মামলায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলামের জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
এদিন সকাল ১০টার দিকে জামিন শুনানির জন্য তাকে ঢাকা মহানগর আদালতের হাজত আনা হয়। বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে হাজতখানা থেকে তাকে মহানগর আদালতে তোলা হয়। পরে আসামিপক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার আসিফুর রহমান জামিন চেয়ে আবেদন করেন। শুনানিতে তিনি বলেন, শিবলী রুবাইয়াতের গাজীপুরে একটা পৈত্রিক জায়গা আছে। ২০২১ সালে পিতার জায়গায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিকের সঙ্গে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও ভাড়া নেওয়ার জন্য চুক্তি করেন। সে চুক্তি অনুযায়ী টাকাটা এসেছে। পরে আরেকজন অবজেকশন জানিয়ে ওই টাকার দাবি করেন। এটা নিষ্পত্তির জন্য আদালতে মামলা হয়। ২১ সালের আমাদের পার্সোনাল এগ্রিমেন্টের বিষয়ে দুদক মামলা করেছে। এটা মূলত আমাদের ব্যক্তিগত একটা চুক্তি। এছাড়া সিকিউরিটিজে জেলার ব্রোকারিজ হাউজে অনৈতিক সুবিধা দিয়ে লাইসেন্স দেওয়ার কথা এসেছে। এখানে তো অনৈতিক সুবিধা দেওয়ার কিছু নেই। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আবেদন করবে, টাকা জমা দেবে। প্রক্রিয়া হয়ে আসবে। এখানে যারাই প্রক্রিয়া মেনে আবেদন করবে, তারাই সুবিধা পাবে। এখানে তো অনৈতিক সুবিধা দেওয়ার কিছু নেই। আমরা ওনার জামিন চাচ্ছি।
পরে শিবলী রুবাইয়াত কথা বলার জন্য আইনজীবীর মাধ্যমে অনুমতি চান। কিন্তু আদালত আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, আপনি ওনার পক্ষে যথেষ্ঠ বলেছেন। এরপর জামিন নামঞ্জুর করেন আদালত।
শুনানি শেষে শিবলী রুবাইয়াতকে আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে দেখা যায়। পরে ১২টা ১০ মিনিটে হেলমেট ও বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে তাকে আদালত থেকে মহানগরের হাজত খানায় রাখা হয়। সোয়া একটার দিকে তাকে কারাগারে উদ্দেশে নেওয়া হয়।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ভুয়া বাড়ি ভাড়া চুক্তিনামায় দেখিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আসামি শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম এক কোটি ৯২ লাখ টাকা বা প্রায় দুই লাখ ২৬ হাজার ৩০৮ ইউএস ডলার ঘুষ গ্রহণ করেন। এছাড়া, ভুয়া বিক্রয় চুক্তি দেখিয়ে পণ্য রফতানি না করে প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেন।
চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আছেন।
উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত ২০২০ সালের ১৭ মে প্রথম দফায় বিএসইসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান। চার বছর দায়িত্ব পালনের পর পুনর্নিয়োগ পেয়ে গত বছরের ১৬ মে তিনি আবার বিএসইসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।