বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১১আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১১
বিএনপি সরকারের সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন/সংগৃহীত

বিএনপি সরকারের সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে চিকিৎসার জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তার ব্যাংকক যাওয়ার কথা ছিল।

বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তাকে দেশ ছাড়তে দেওয়া হয়নি।

তবে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এহসানুল হক মিলন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি পুরোনো পাসপোর্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে মিলন লেখা নেই। আমার ভুলের কারণে ফেরত আসতে হয়েছে। আমি রাতের ফ্লাইটে ব্যাংকক যাচ্ছি।’

