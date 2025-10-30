X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যাত্রাবাড়ীতে সিএনজির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৬আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৬
ঢামেক জরুরি বিভাগ

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী আব্দুল মজিদ (৬০) নামে এক ডিস ও নেট ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ সময় তার সহযাত্রী বন্ধু আলমগীর (৫২) আহত হন।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় যাত্রাবাড়ী থানার ডাচ বাংলা ব্যাংকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে রাত পৌনে ৯টার দিকে মজিদকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আহত আলমগীর প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

নিহত আব্দুল মজিদের বাড়ি যশোরের চৌগাছা উপজেলার জামালতা গ্রামে। তিনি মৃত নুর ইসলামের ছেলে এবং এলাকায় নেট ও ডিশ ব্যবসা করতেন।

ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক ফরুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি যাত্রাবাড়ী থানাকে জানানো হয়েছে।”

আহত আলমগীর জানান, দুই মোটরসাইকেলে চার বন্ধু ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি ঘুরে ফেরার পথে যাত্রাবাড়ী এলাকায় সিএনজি অটোরিকশা এসে তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দিলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারা পড়ে যান। এতে মজিদ গুরুতর আহত হন।

তিনি বলেন, “মজিদ ভাই সামনে ছিলেন। ধাক্কা লাগার পরই গুরুতর আহত হন। দ্রুত হাসপাতালে আনি, কিন্তু তাকে বাঁচানো গেল না।”

অন্য মোটরসাইকেলে থাকা যাত্রী ছিলেন মো. জালাল উদ্দীন ও পবিত্র কুমার শীল। তারা দুজন দুর্ঘটনায় সামান্য আহত হন।

 

/এআইবি/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
ঢামেক হাসপাতালমোটর সাইকেল দুর্ঘটনানিহত
সম্পর্কিত
মেট্রোরেলে চাকরি পাচ্ছেন ‘বিয়ারিং প্যাড’ দুর্ঘটনায় নিহত কালামের স্ত্রী
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দির মৃত্যু
ঢামেকে এক কারাবন্দির মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
সচিবালয়ে থাকবে ৩ স্তরের নিরাপত্তা
সচিবালয়ে থাকবে ৩ স্তরের নিরাপত্তা
নভেম্বর মাসেই গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের
নভেম্বর মাসেই গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের
পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা কারাগারে
পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা কারাগারে
৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ১ নভেম্বর
৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ১ নভেম্বর
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের বক্তব্য অনভিপ্রেত: বিজিএমইএ
বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের বক্তব্য অনভিপ্রেত: বিজিএমইএ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media