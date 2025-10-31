X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
বাসে নারীকে হেনস্তার ঘটনায় হেলপার গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৩৯আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১১
মো. নিজাম উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলা স্ট্যান্ড এলাকায় গণপরিবহনে এক নারী যাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে রমজান পরিবহনের হেলপার মো. নিজাম উদ্দিনকে (৪৫) গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-৪।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় র‌্যাব-৪-এর একটি দল তাকে গ্রেফতার করে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে র‌্যাব-৪ অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মাহবুব আলম সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

র‌্যাব জানায়, গত ২৭ অক্টোবর দুপুরে ধানমন্ডি-১৫ থেকে রমজান পরিবহনের বাসে বছিলার উদ্দেশে যাত্রা করেন এক নারী শিক্ষার্থী। বাসটি বছিলা মেট্রো হাউজিং এলাকায় পৌঁছালে হেলপার নিজাম উদ্দিন ওই শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। প্রতিবাদ করলে তিনি শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। আত্মরক্ষায় ভিকটিম জুতা দিয়ে হেলপারকে প্রহার করেন।

ঘটনার পর তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করে। বিষয়টি নজরে আসার পর র‌্যাব-৪ সরেজমিন তদন্তে নামে এবং প্রযুক্তিগত সহায়তায় অভিযুক্তের অবস্থান শনাক্তের পর তাকে গ্রেফতার করে।

পরে ভুক্তভোগী বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। গ্রেফতারকৃতকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানায় র‌্যাব।

গ্রেফতারনারীর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
জাতীয় নির্বাচন বাতিলের ষড়যন্ত্র প্রতিহতের ডাক সিপিবির
স্টেডিয়ামে নিরাপত্তার জন্য যাওয়ার পথে বাস উল্টে ২৭ পুলিশ আহত
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
চীনের ‘এক দেশ, দুই সিস্টেম’ প্রত্যাখ্যান করলো তাইওয়ান
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি আরব
