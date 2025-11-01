মাইন বিস্ফোরণে আহত বিজিবি সদস্যকে সামরিক মর্যাদায় দাফন

দেশের সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মাইন বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়ে অবশেষে মৃত্যুবরণ করলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নায়ক আকতার হোসেন। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
শনিবার সকালে বিজিবির হেলিকপ্টারে মরদেহ ভোলার দৌলতখান উপজেলার সৈয়দপুরে আকতার হোসেনের গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে জানাজা শেষে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক মর্যাদায় তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে।
বিজিবি জানায়, নায়েক আকতার হোসেন গত ১২ অক্টোবর সকালে বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের রেজুআমতলী এলাকার পেয়ারাবুনিয়া চৌকিতে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ওই সময় সীমান্তে মায়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরিত হলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে রামু সেনানিবাসের সিএমএইচে নেওয়া হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৩ অক্টোবর ঢাকার সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয় তাকে। সেখানে শুক্রবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম জানান, নায়েক আকতার হোসেন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে যে উজ্জ্বল উদাহরণ রেখেছেন তা জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিজিবি পরিবার একজন সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক সদস্যকে হারিয়ে গভীরভাবে শোকাহত।
বিজিবি তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।