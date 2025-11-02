X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আন্দোলনের কারণে যানজট-ভোগান্তি, ডিএমপির দুঃখ প্রকাশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৩আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৬
যানজট (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলনে রাজধানীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল বিঘ্নিত হয়ে তীব্র যানজট ও জনভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার (২ নভেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকার প্রেসক্লাব এলাকা ও আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস বিভাগের ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

জানা গেছে, এমপিওভুক্তির দাবিতে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যজোট এবং প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলোর স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তকরণের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নেয়। এছাড়া চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েট ও ৪৩তম বিসিএস উত্তীর্ণ নন-ক্যাডার প্রার্থীরাও একই এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। অবস্থান কর্মসূচি ও অবরোধের কারণে প্রেসক্লাব, পল্টন, মতিঝিল, শাহবাগ, বিজয় নগরসহ আশপাশের এলাকায় যান চলাচলে চরম ব্যাঘাত ঘটে। ফলে পথচারী, কর্মজীবী মানুষ ও গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সংগঠন একযোগে কর্মসূচি পালন করায় সড়কে যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ কাজ করছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যানজটের কারণে সৃষ্ট জনভোগান্তির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। জনস্বার্থ রক্ষায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সর্বদা সচেষ্ট। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে সড়ক মুক্ত করার চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনীয় পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
ডিএমপিযানজট
সম্পর্কিত
ভারী বৃষ্টিতে রাজধানীজুড়ে যানজট, জলাবদ্ধতায় চরম ভোগান্তি
রাজধানীতে ১০ মাসে আ.লীগের ৩ হাজার নেতাকর্মী গ্রেফতার
আইজিপির সঙ্গে কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
সর্বশেষ খবর
যমুনা অভিমুখে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের লংমার্চ ঘোষণা
যমুনা অভিমুখে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের লংমার্চ ঘোষণা
নাইজেরিয়ায় সামরিক অভিযানের হুমকি ট্রাম্পের
নাইজেরিয়ায় সামরিক অভিযানের হুমকি ট্রাম্পের
সিরিজ জয়ের দিনে এবার কোহলিকে পেছনে ফেললেন বাবর
সিরিজ জয়ের দিনে এবার কোহলিকে পেছনে ফেললেন বাবর
আপন আলোয় শিল্পী কলিম শরাফী
মৃত্যুদিনে স্মরণআপন আলোয় শিল্পী কলিম শরাফী
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media