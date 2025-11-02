X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাড্ডায় পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরি থেকে নারী-পুরুষের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:১৫আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:১৫
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর বাড্ডায় একটি বন্ধ ফ্যাক্টরি থেকে এক নারী ও এক পুরুষের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার (২ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে উত্তর বাড্ডার আলীর মোড় এলাকার তিনতলা একটি ভবনের নিচতলা থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান এ তথ্য জানান।

নিহতরা হলেন— আশরাফুল (৩০) ও সাকিনা (২৫)।

ওসি হাবিবুর রহমান বলেন, রবিবার সকাল ১১টার দিকে আমরা মরদেহ দুটি উদ্ধার করি। সিআইডির ক্রাইম টিম ঘটনাস্থলে এসে কাজ শুরু করেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

তিনি বলেন, তিনতলা ভবনের ওপরের তলায় একটি মাদ্রাসা ভাড়া দেওয়া আছে। নিচতলায় একটি ফ্যাক্টরি রয়েছে; যা প্রায় ৮-১০ বছর ধরে বন্ধ। নিহত নারী সে মাদ্রাসায় কাজ করতেন, আর পুরুষটি ভবনের কেয়ারটেকার হিসেবে থাকতেন।

নিহতদের অনুপস্থিতি নিয়ে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে থানায় কোনও অভিযোগ বা জিডি করা হয়নি বলে জানায় পুলিশ। তবে ভুক্তভোগী নারী সাকিনার মা থানায় একটি অভিযোগ করেছিলেন বলে নিশ্চিত করেছেন ওসি।

মরদেহ দুটি অর্ধগলিত অবস্থায় পাওয়ায় তাদের মৃত্যুর কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনার রহস্য উদঘাটনে পুলিশ ও সিআইডি তদন্ত করছে।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
ঢামেক হাসপাতাললাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
খিলগাঁওয়ে খাল থেকে বৃদ্ধের ভাসমান লাশ উদ্ধার
চকবাজারে কারা প্রিজন ট্রাকের ধাক্কায় ঠেলাগাড়ি শ্রমিক নিহত
জামালপুরে নদে ডুবে যাওয়া আরেক শিশুর লাশ উদ্ধার, মৃত বেড়ে ৪
সর্বশেষ খবর
কাওরান বাজারে ২৮৭০ কেজি পলিথিন জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
কাওরান বাজারে ২৮৭০ কেজি পলিথিন জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ডিসির আশ্বাসে সিলেটে অবরোধ প্রত্যাহার, দাবি না মানলে পুরো বিভাগে কর্মসূচি
ডিসির আশ্বাসে সিলেটে অবরোধ প্রত্যাহার, দাবি না মানলে পুরো বিভাগে কর্মসূচি
গুলশানে বারে ব্যবসায়ী খুন: দুইজনের স্বীকারোক্তি, কারাগারে ৫
গুলশানে বারে ব্যবসায়ী খুন: দুইজনের স্বীকারোক্তি, কারাগারে ৫
এমপিও নিশ্চিত করেই ঘরে ফিরবেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা
জাতীয়করণের দাবিতে ২১ দিনের আন্দোলনএমপিও নিশ্চিত করেই ঘরে ফিরবেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
ফেরা...
ফেরা...
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media