রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
নির্বাচনের পর ফেব্রুয়ারিতেই বইমেলা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ২২:০৬আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২২:০৬
অমর একুশে বইমেলা (ফাইল ছবি)

‘অমর একুশে বইমেলা ২০২৬’-এর সময় নির্ধারণ নিয়ে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির প্রতিনিধিদল। বৈঠকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরপর ফেব্রুয়ারি মাসে মেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।

রবিবার (২ নভেম্বর) বিকাল সাড়ে ৬টার দিকে এই বৈঠক হয়। বাংলা একাডেমির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কয়েকটি সম্ভাব্য সময়ের কথা বলে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবিষয়ক সংস্থার পরামর্শও পর্যালোচনা করা হয়। এর মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরপর ফেব্রুয়ারি মাসেই মেলা আয়োজনের প্রস্তাব সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাস্তবসম্মত বলে গৃহীত হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হওয়ার পরই মেলার তারিখ ঘোষণা করা হবে।

উল্লেখ্য, অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ আয়োজনের ব্যাপারে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গে বাংলা একাডেমি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে।

বিষয়:
বইমেলাবাংলা একাডেমি
