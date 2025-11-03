X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
জুলাই হত্যা মামলা

নাসা গ্রুপের নজরুল ও দেশ টিভির আরিফ নতুন মামলায় গ্রেফতার

 বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১২:১২আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১২:২২
নজরুল ইসলাম মজুমদার ও আরিফ হাসান

জুলাই আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর গুলশান থানা এলাকায় নিহত কামাল হোসেন প্রকাশ সবুজ হত্যা মামলায় নাসা গ্রুপের সাবেক কর্ণধার নজরুল ইসলাম মজুমদারকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। এছাড়া কোতয়ালি থানার মামলায় সন্দেহাতীত আসামি হিসেবে দেশ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালত এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ ও ৩০ অক্টোবর মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা আরিফ ও কামালকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। আসামিদের উপস্থিতিতে শুনানির জন্য আজকের দিন ধার্য করেন আদালত। আজ শুনানির জন্য আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়। পরে আদালত গ্রেফতার আবেদন মঞ্জুর করেন।

আরিফ হোসেনের মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট কোতয়ালী থানার সিএমএম কোর্ট এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন রোফায়েদ হাসানসহ ২৫ থেকে ৩০ জন। ওইদিন দুপুরের দিকে গুলির আঘাতে রোফায়েদ লুটিয়ে পড়েন। পরে সলিমুল্লাহ মেডিক্যালে জরুরি চিকিৎসা দিয়ে বাসায় পাঠানো হয়। এখনও শারীরিক ও মানসিকভাবে তিনি অসুস্থ। এই ঘটনায় গত বছরের ১৪ নভেম্বর কোতয়ালী থানায় ভুক্তভোগীর পক্ষে মামলা করেন মো. নয়ন হোসেন।

নজরুল ইসলামের মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই গুলশান থানার শাহজাদপুর বাটার গলি এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন কামাল হোসেন প্রকাশ সবুজ (৪০)। ঘটনার দিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এই ঘটনায় এ বছরের ৭ জুলাই রাজধানীর গুলশান থানায় মামলা হয়।

উল্লেখ্য, গত ১ অক্টোবর দিবাগত রাতে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে নজরুল ইসলাম মজুমদারকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল। অন্যদিকে গত বছরের ১৬ নভেম্বর রাতে বিদেশ গমনকালে সন্দেহ হওয়ায় ইমিগ্রেশন পুলিশ আরিফ হাসানকে আটকে দেয়। পরে বিমানবন্দর থানা-পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর থেকে তারা কারাগারে আটক রয়েছে। 

/এসএনএস/আরকে/
গ্রেফতার
