সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
মগবাজার রেলক্রসিংয়ে চলছে মেরামত, বিকল্প সড়ক ব্যবহারের পরামর্শ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৩১আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:৩১
মগবাজার রেলক্রসিংয়ে চলছে ফিশপ্লেট মেরামতের কাজ/বাংলা ট্রিবিউন

রাজধানীর মগবাজার রেলক্রসিং এলাকায় রেললাইনের ফিশপ্লেট মেরামতের কাজ চলমান থাকায় আশপাশের সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। এতে ওই এলাকায় সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তিনি বলেন, ‘রেলওয়ের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মগবাজার রেলক্রসিংয়ে ফিশপ্লেট মেরামতের কাজ চলছে। কাজ চলাকালে সড়কের একাংশে যান চলাচল সীমিত হওয়ায় স্বাভাবিক ট্রাফিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এলাকাটি কিছুটা চাপের মুখে থাকবে। তাই নগরবাসীকে সাময়িকভাবে বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।’

এছাড়া ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, রেললাইনসংলগ্ন এলাকাটি ব্যস্ততম হওয়ায় কম সময়ের কাজে হলেও অস্থায়ী যানজট সৃষ্টি হয়। রেলওয়ে ও ট্রাফিক পুলিশ সমন্বয়ে দ্রুত সময়ে কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুর থেকে তীব্র চাপের কারণে মগবাজার, হাতিরঝিলসংলগ্ন রাস্তা ও তেজগাঁওয়ের কিছু অংশে গাড়ির দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছে।

ডিএমপি বিকল্প সড়ক হিসেবে ব্যবহার করতে অনুরোধ করেছে— মগবাজার থেকে তেজগাঁওয়ের সংযোগ সড়কগুলো, রমনা ও শান্তিনগর হয়ে কাকরাইল-মালিবাগ রুট, হাতিরঝিল ফ্লাইওভার সংযোগ পথ।

পথচারী ও যাত্রীদের অযথা ভোগান্তি এড়াতে জনসাধারণকে আগেই রুট পরিকল্পনা করে বের হতে বলা হয়েছে।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
ডিএমপিযানজটঢাকা ট্রাফিক জ্যাম
