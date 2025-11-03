X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিল, আ. লীগের ৬ নেতা-কর্মী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৯আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৯
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণের অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ছয় নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রবিবার (২ নভেম্বর) রাত থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ডিএমপির গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন— ঢাকা মহানগর উত্তর কৃষক লীগের সহ-সভাপতি মো. মাজহারুল ইসলাম সোহেল ফকির (৩৮), ছাত্রলীগকর্মী মো. নাহিদ হাসান শাওন (২৩), গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম ওরফে লিটন (৪২), চাঁদপুর জেলা যুবলীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও শাহরাস্তি উপজেলা যুবলীগের সদস্য মো. নিজাম উদ্দিন কিরন (৪৩), পিরোজপুর জেলার কুমারখালী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মো. রিয়াদ মাতুব্বর (৩১) ও ছাত্রলীগ বরিশাল মহানগর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সিরাজুল ইসলাম রাকিব (২৮)।

ডিএমপি জানায়— রবিবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে পল্লবী থানায় অভিযান চালিয়ে সোহেল ফকিরকে গ্রেফতার করে ডিবি-মতিঝিল বিভাগ। রাত সাড়ে ১১টার দিকে ডিবি লালবাগ বিভাগ যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে শাওনকে গ্রেফতার করে। সকাল ৯টার দিকে উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টর থেকে লিটনকে গ্রেফতার করে ডিবি উত্তরা। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মগবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডিবি-মতিঝিল বিভাগ কিরনকে আটক করে। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে কদমতলীর শ্যামপুর ১০ নম্বর রোড থেকে রিয়াদ মাতুব্বরকে গ্রেফতার ডিবি গুলশান বিভাগ। সোমবার ভোর ৪টার দিকে বাড্ডা এলাকা থেকে ডিবি সাইবার বিভাগ রাকিবকে গ্রেফতার করে।

ডিএমপি জানিয়েছে, গ্রেফতার ব্যক্তিরা নিষিদ্ধ সংগঠনের ব্যানারে ঝটিকা মিছিল আয়োজন এবং এতে অংশগ্রহণ করছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

গ্রেফতার
ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স পেতে ১২ প্রতিষ্ঠানের আবেদন
ইন্টারনেটের দাম ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে: আইএসপিএবি
ডিএসসিসির প্রশাসক হলেন মাহমুদুল হাসান
জোটগত ভোটের ক্ষেত্রে দলীয় প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ রাখার দাবি
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
 
 
